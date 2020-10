Følg RA Sporten på Facebook !

Oilers-Stjernen 4-1

Tredje periode:

60. min.: Kampen er over, Oilers slår Stjernen 4-1 i DNB Arena.

60. min.: Måål 4-1 Markus Søberg punkterer kampen, med 21,7 sekunder igjen på kampuret. Serveres på åpent mål av Joey Martin og Ludvig Hoff.

60. min.: Kissel skyter fra midtsonen, den går utenfor.

60. min.: Oilers får pucken ut og bytter.

59. min.: Stjernen etablerer seg.

58. min.: Ulriksen skyter på det åpne målet, men Mikalsen slenger seg og dekker det!

58. min.: Rumble får pucken ut, via Kissel. Oilers bytter.

57. min.: Talge er på, Oilers er fullt lag. Seks mot fem nå.

56. min.: Søberg stikker og forsøker å punktere kampen på åpent mål, men får det ikke til.

56. min.: Sveum dekker et skudd med leggen, pucken spretter inn foran Holm. Fredrikstad-gutten i Oilers-målet er våken og får blokkert.

56. min.: McGauley drar seg gjennom slottet, men får ikke noen god vinkel til å avslutte på backhan.

55. min.: Stjernen er fullt lag og tar ut keeper for å spille seks mot fire.

55. min.: Stjernen tar timeout.

55. min.: Brady Brassart får to pluss ti minutter for takling mot hodet. Talge soner tominutteren, mens Brassart er ferdigspilt for kvelden. Det er ni sekunder igjen av Reichenbergs utvisning, så får rødtrøyene overtall.

55. min.: Førsteoppsettet får omsider etablert seg, men det kommer ikke noe særlig ut av det. En litt rask pasning fra Rumble kommer ikke fram, og Oilers får ikke kommet seg inn i sonen igjen uten at det blir offside.

54. min.: Pasning fra Søberg til Østby, på toppen av trianglet. Østby skyter, men den blokkeres. Strandborg prøver seg, men pucken vil ikke i mål.

53. min.: Til slutt får Martin løsnet et skudd på overgangen, etter litt fram og tilbake. Reichenberg får to minutter for slashing. Overtall for Oilers.

53. min.: Nok en gang vinner Østby pucken i egen sone, og Oilers kan sette fart framover.

52. min.: Skudd fra Rumble, Stjernen har kontroll.

52. min.: Oilers spiller på syv backer i dag. Har rullert inn Bryhnisveen i forskjellige backpar gjennom hele kampen. Det er nok noe de kommer til å gjøre ofte denne sesongen, med tanke på hvor bred besetning det er bakover.

51. min.: Litt rart, men dette er bemerkelsesverdig; Joey Martin taper en dropp.

51. min.: Stjernen vinner pucken og skyter. Holm redder og blokkerer.

51. min.: Oilers må hjem og sette i gang oppspill. Får byttet inn førsterekken.

50. min.: Fjerderekken til Oilers skaffer en offensiv dropp.

49. min.: Oilers blir presset etter scoringen, og slår en icingpuck.

48. min.: Mååål 3-1 Joey Martin scorer sitt første mål i DNB Arena! Angrepet starter med et skudd fra Kissel, så jakter Oilers pucken og til slutt får Martin den forbi Arntsen.

47. min.: Kristian Østby går nærmest i spagat og dekker et skudd når Stjernen kommer to mot én. Fatastisk defensivt spill fra Oilers-backen! Beste defensive Oilers-backen siden Henrik Solberg?

47. min.: Stjernen blir litt desperate og slår pucken til icing.

46. min.: Tredjerekken til Oilers, nå med Strandborg som center, gjør jobben og skaffer en dropp i offensiv sone.

46. min.: Mye rot når Oilers skal spille seg ut. Etter mislykkede forsøk fra Rumble, Sveum og Kissel får Joey Martin pucken ut.

44. min.: Brassart vinner en dropp i offensiv sone, Bryhnisveen skyter!

43. min.: Chris Rumble er involvert i mye, og har mange strenger å spille på. Er fysisk i spillet og prøver på gode pasninger. Han fullfører alle taklinger.

43. min.: Stjernen slår pucken til icing.

42. min.: Morley har sitt første skift etter smellen han fikk før pausen.

41. min.: Oilers får et godt angrep, som avsluttes med en litt upresis pasning fra Tommy Kristiansen til Chris Rumble. Oilers må hjem og hente pucken.

41. min.: Pucken er droppet i DNB Arena. David Morley er tilbake etter en smell mot slutten av andre periode.

Andre periode:

40. min.: Pause i DNB Arena, andre periode er over. Oilers leder 2-1 mot Stjernen og skuddstatistikken er 27-22. Langt bedre struktur i spillet til hjemmelaget.

40. min.: Brassart vinner droppen mot eks-Oilers Medhus i egen sone, med under et halvt minutt igjen av perioden.

40. min.: Rumble i klinsj med Reichenberg etter Holms blokkering av pucken.

39. min.: Morley krasjer med en Stjernen-spiller i midtsonen. Den røde spilleren forlater isen.

38. min.: Det ble ikke mye etablert overtallsspill, og Stjernen er fullt lag igjen.

37. min.: Mer spill enn forrige muliget for førsteoppsettet. Fikk ikke de helt store sjansene, men andreoppsettet får muligheten i litt over et halvt minutt.

36. min.: Stjernens Daniel Trnavsky får to minutter, overtall for Oilers. Det blir en god mulighet for vertene å vise hva som ligger i overtallsspillet denne sesongen.

35. min.: Klavestad sniker seg opp på venstresiden og skyter. Arntsen glipper pucken, men den går ut på siden. Nær-scoring-opplevelse i DNB Arena.

34. min.: Mål 2-1 Tim McGauley utnytter et slitent Oilers, og reduserer for gjestene. Antakelig hadde backene vært på i godt over to minutter da målet kom, mot 40 sekunder som er mer normalt.

34. min.: Backene får ikke byttet.

33. min.: Langt Oilers-skift nå, ender med at Østby dekker skudd og Oilers får pucken ut.

32. min.: Kristian Østby er verdt sin vekt i gull i det defensive spillet. Det er vanskelig å vinne en duell mot den høyreiste backen fra Sarpsborg. Godt komponert av Oilers-trenerne å ha ham sammen med den mer offensive Jeppe Meyer.

31. min.: Oilers sliter skikkelig med å komme seg ut av egen sone, men så løsner det. Bytter mannskap, og Rumble kommer til skudd.

30. min.: Talge knekker køllen, og skøyter rundt uten. Stjernens Heier kommer til skudd, men Holm holder den uten problemer.

29. min.: Stjernen kommer inn i offensiv sone og skyter. Dropp i Oilers' hjemmesone.

28. min.: Mååål 2-0 Tommy Kristiansen dobler ledelsen for Oilers! Settes fri i slottet av Markus Søberg, og gjør ingen feil mot Arntsen.

28. min.: Ludvig Hoff holder pucken i offensiv sone for Oilers, og spiller opp Markus Vikingstad. Sistnevnte skyter på backhand, men den blokkeres av Arntsen. Oilers dominerer fullstendig nå.

27. min.: Rumble prøver seg fra blå, men en Stjernen-spiller blokkerer skuddet. Backen holder pucken inne i offensiv sone.

27. min.: Rask overgang for Oilers, ender med skudd fra Brassart som Arntsen redder på mesterlig vis.

26. min.: Kissel skyter, Oielrs beholder pucken. Morley spiller en genial pasning bak mål, og pucken ender hos Martin. Skuddet til canadieren blir reddet av Arntsen.

26. min.: Reichenberg er tilbake på isen for Stjernen.

25. min.: Søberg kommer til skudd, etter at Brassart vinner pucken på offensiv blå. Arntsen holder den, og det blir dropp i offensiv sone.

23. min.: Fjerderekken er på for Oilers. Talge og Strandborg føler en puck helt opp til Arntsen, og Strandborg bremser foran Stjernen-keeperen. Det fører til snø inn i keeperhjelmen, og litt knuffing. Selvsagt er Talge der. Mye energi på isen.

23. min.: Mååål 1-0 Dan "The Man" Kissel sender Oilers i ledelsen! Spilles opp etter dropp, som selvsagt Joey Martin vinner. David Morley har førsteassist. Martin har vel ennå ikke tapt en eneste dropp i dag!

22. min.: Oilers går rett i angrep, og Morley legger en pen pasning inn mot mål, hvor Martin kommer i full fart.

21. min.: Reichenberg må ha hjelp av isen, og rett i garderoben.

21. min.: Brassart smeller ned Stjernens Reichenberg, som blir liggende på isen uten hjelmen sin.

21. min.: Rumble og Brassart samarbeider godt i egen sone, og får Oilers ut.

21. min.: Det blir offside, dropp i midtsonen.

21. min.: Andre periode er i gang. Oilers går rett i angrep.

Første periode:

20. min.: Perioden er over, stillingen er 0-0 i DNB Arena. Oilers startet litt ustrukturert, men kom absolutt inn i kampen etter rundt seks minutter. Skuddstatistikken etter første periode er 14-13.

19. min.: Ludvig Hoff! Lillebror Hoff dekker sitt tredje skudd for kvelden, og vi er i første periode.

19. min.: Det ligger en scoring i luften. Oilers leder skuddstatistikken 14-11.

18. min.: Stjernen er fullt lag.

18. min.: Søberg kommer til to skudd, det siste blir blokkert av lagkamerat Brassart.

17. min.: De får ikke etablert seg. Oilers bytter inn Meyer, Østby, Søberg, Brassart og Strandborg.

16. min.: Overtallsrekken består av Rumble, Kissel, Morley, Martin og Kristiansen. Får de etablert seg?

16. min.: Meyer får pucken raskt ut, med risiko. Hoff blir tatt på offensiv blå av Niskakangas, som får to minutter for slashing.

15. min.: Rumble in the jungle! Backen tar turen i offensiv sone, til rundvantet. Der legger han en pen pasning inn mot mål. Ender med at Berg-Paulsen dyttes over Stjernen-keeperen, og det blir litt knuffing.

14. min.: Backen Jeppe Meyer snur spillet raskt, sender en kjapp pasning til Morley. Brassart henger litt etter og får ikke entret offensiv sone raskt nok til å få noe ut av det.

13. min.: Martin er tilbake på isen, Oilers er fullt lag.

12. min.: To skudd fra Stjernen, men får ikke skape noe farlig. Oilers får byttet med et minutt igjen av undertallet.

11. min.: Joey Martin får to minutter for tripping. Undertall for Oilers.

11. min.: Jeppe Meyer skyter fra blålinjen, rett i stolpen! Det ligger en scoring i luften her.

10. min.: Rumble skyter, med Kristiansen og Søberg foran mål. Arntsen plukker den med snapphansken.

10. min.: Stjernen kommer til skudd, og det klinger godt i DNB Arena! Den traff stolpen, og gikk ut. Dropp i defensiv sone for Oilers.

9. min.: Bryhnisveen spiller pucken forbi Hallström på blålinjen, gode involveringer så langt fra Oilers-backen.

7. min.: Strandborg entrer offensiv sone og skyter! Går rett utenfor, små marginer.

7. min.: Klavestad får to Stjernen-spillere på seg, men redder seg inn igjen etter en litt uheldig situasjon.

6. min.: Smeller godt i egen sone når Brassart sender Andreas Heier i isen bak eget mål.

6. min.: Joey Martin spiller Oilers ut av egen sone med en fin pasning til David Morley. Risiko? Ja. Farlig for Martin? Nei.

5. min.: Stjernens Brett Thompson kommer til skudd, på backhand. Går ut via hjelmen til Henrik Holm.

5. min.: Rolig og fint backspill fra Kristian Østby. Den 201 centimeter høye backen fra Sarpsborg tar den tiden han trenger for å lobbe pucken ut av sonen. Nydelig å se på for alle som elsker defensive spillere!

4. min.: Dropp i midtsonen. Brassart møter Henrik Medhus fra Hundvåg. Den vinner canadieren.

4. min.: Nå er førsterekken til Oilers på isen etter en ustrukturert start. Stjernen leder 5-1 i skudd.

3. min.: Medby skyter, Holm redder. Rønnild får pucken på blålinjen for Stjernen og skyter, men Ludvig Hoff dekker den.

2. min.: Oilers mister pucken i offensiv sone, Jeppe Meyer skøyter hjem og henter den. Prøver å gå selv, men blir stanset i midtsonen og trekker tilbake bak eget mål.

1. min.: Rumble bruker 20 sekunder på å sette sin første takling i Oilers-drakten.

1. min.: Pucken er droppet i DNB Arena, i det som er hjemmedebuten til Joey Martin og Kristian Østby. Det er også debuten til Chris Rumble.

Før kampen:

Oilers får Stjernen på besøk til det som blir historiens første hjemmekamp i Fjordkraft-ligaen. Det nye liganavnet ble lansert tett opp mot serieåpningen forrige helg.

Det ble tap i seriepremieren for Oilers, borte mot Storhamar. Oilers manglet spillere som Chris Rumble og Chad Costello til åpningen. Mot Stjernen er Rumble omsider klar, mens Costello ennå venter på arbeidstillatelse slik han kan fly til Norge.

Mot Storhamar ble det sluppet inn mål i eget overtall. I samme kamp hadde Oilers begge sine scoringer i overtall. Det blir trolig endringer i overtallsrekkene, i og med at Chris Rumble er spilleklar.

En som har spilt i offensive situasjoner for Oilers er Jeppe Meyer. 20-åringen har vist sine offensive ferdigheter gjennom oppkjøringen, og har fortsatt gjennom treningsuken.

Stjernen har forsterket laget gjennom sommeren. Det er hentet inn utlendinger på høyt nivå, med erfaring fra AHL (nivå to i Nord-Amerika) og ECHL (nivå tre). De har også sikret signaturen til landslagsspiller Alexander Reichenberg. I tillegg spilller Hundvåg-karen Henrik Medhus for rødtrøyene fra Fredrikstad.

Theo Rooseboom de Vries, Sander Hurrød og Jonas Slettebø Haughom spilte med U21-laget til Oilers lørdag, mot Stjernens unggutter. De er ikke med i A-lagstroppen, noe som gir åpning for Benjamin Boxill som reservekeeper bak Fredrikstad-gutten Henrik Holm. U21-kampen endte 4-2 til Oilers.

Oilers stiller med følgende rekker:

Keeper: Henrik Holm (Benjamin Boxill)

1. rekke: Dennis Sveum, Chris Rumble-David Morley, Joey Martin, Dan Kissel.

2. rekke: Jeppe Meyer, Kristian Østby-Tommy Kristiansen, David Brassart, Markus Søberg.

3. rekke: Andreas Klavestad, Patrick Ulriksen-Thomas Berg-Paulsen, Markus Vikingstad, Ludvig Hoff.

4. rekke: Nicolai Bryhnisveen-Simen Talge, André Bjelland Strandborg, Magnus Hoff.