Før kampen:

Etter en tung start på sesongen, hvor Oilers havnet under kvalikstreken, er maskineriet i gang igjen. Etter kamppausen i november startet Todd Bjorkstrands menn med to bortekamper. Det ga to strake seiere. Både Narvik og Lillehammer ble beseiret.

Seieren mot Lillehammer kostet. Patrick Ulriksen og Nicolai Bryhnisveen ble sendt til sykehus etter lørdagens kamp. Bryhnisveen meldte seg klar til ny kamp igjen allerede tirsdag. Da trente han i Stavangers storstue, DNB Arena.

Vålerenga ligger på andreplass bak Frisk Asker. Det har vært en solid åpning på sesongen for VIF, som denne høsten har flyttet inn i nye Jordal Amfi.

Hovedstadsbohemene står med kun to tap på elleve kamper. For Oilers er det fire seiere på ti kamper.

Dan Kissel bærer toppscorerhjelmen for Oilers. Amerikaneren, som nærmer seg norsk statsborgerskap, har 13 målpoeng på de ti første kampene denne sesongen. Chad Costello har sneket seg inn som nummer to på poenglisten, etter kun seks kamper. Han står med ni poeng, som er likt med David Morley.

I Vålerenga er det Sondre Olden som er den heteste poengplukkeren. Tolv poeng er fasiten etter hans ti første kamper i Fjordkraft-ligaen 2020/21.

