Stjernen-Oilers 7-2

Tredje periode:

60. min.: Kampen er over, også på kampuret. Oilers taper 7-2 mot Stjernen på borteis. Det sender Oilers under kvalikstreken, kun Narvik har færre poeng enn Oilers så langt denne sesongen.

60. min.: Mål 7-2 Hermansson setter en retur i mål, på et punktert Oilers-lag. Får stå relativt alene. Denne kampen kan nærmest regnes som en skandale for Oilers.

60. min.: Kampen er helt over for Oielrs, selv om det er 55 sekunder igjen.

58. min.: Mål 6-2 Trnavsky gjør det igjen. Jeppe Meyer mister pucken i egen sone. Sender den til Trnavsky, som setter sitt andre mål på få sekunder. Kampen er over. Oilers taper mot Stjernen.

58. min.: Mål 5-2 Trnavsky punkterer kampen, mot åpent mål. Brassart taper droppen i offensiv sone, og Stjernen kan sette fart framover.

58. min.: Oilers tar timeout, og Juha Kaunismäki gir spillerne instruksjoner. Det er fortsatt håp for Oilers.

58. min.: Tiden tikker og går i Stjernehallen. Oilers får ikke entret offensiv sone.

56. min.: Rask overgang for Stjernen, Thompson skyter. Holm holder håpet levende for Oilers.

56. min.: Oilers har ikke gitt opp. Er i etablert angrep. Kissel skyter, Hanneborg redder.

55. min.: Rumble er tilbake på isen, Oilers er fullt lag.

54. min.: Mååål 4-2 Joey Martin får pucken fra Balcers og reduserer i undertall! Nydelig servert fra latvieren.

53. min.: Chris Rumble tar nok en unødvendig utvisning i egen sone. Smeller ned en Stjernen-spiller, og ryker ut for krysstakling. Undertall for Oilers, igjen.

53. min.: Balcers prøver seg, men får ikke hull på Hanneborg denne gangen.

52. min.: Oilers holder trykket oppe. Meyer skyter, men det er ikke veldig mye trafikkk foran mål på backskuddene. Det gjør det lett for Stjernen-keeperen.

51. min.: Klavestad skyter fra blålinjen, Kissel er inne foran mål og kriger. Hanneborg blokkerer.

50. min.: Der er Rumble tilbake på isen, uten at det har blitt skapt noen veldig store sjanser for Stjernen i deres overtall.

49. min.: Rumble, som var spådd å være Oilers' toppback denne sesongen, sitter i utvisningsboksen når Oilers ligger under med tre mål mot Stjernen. Det beskriver mye.

48. min.: Nå begynner klokken å tikke for Oilers, og da tar Rumble en tominutter for tripping mot Stjernens Trnavsky. Undertall for Oilers.

47. min.: Mål 4-1 McGauley setter returen i kontringsspillet, etter Morley mistet pucken, og øker ledelsen til 4-1 for Stjernen.

47. min.: Vikingstad blir presset i oppspillet, men sender en fin pasning til Morley. Canadieren sender pucken til Stjernen, som kommer på kontring.

46. min.: Oilers får pucken på mål, og står med tre spillere for å krige inn en eventuell retur. Den kommer aldri, for Hanneborg har blokkert pucken.

46. min.: Østby skyter, Martin styrer den utenfor.

45. min.: Kissel kommer alene, og blir hektet. Det dømmes ikke noe på det.

44. min.: Jeppe Meyer får omsider tillit igjen. Det er lenge siden sist han var på isen, men nå trenger Oilers den offensive kraften de kan få.

44. min.: Mål 3-1 Heier øker ledelsen for Stjernen. Skyter direkte etter tversoverpasning fra Reichenberg. Bryhnisveen er på etterskudd.

43. min.: Reichenberg med en nydelig pasning mot Niskakangas, men Østby tar ut sistnevnte.

43. min.: Talge er inne med Søberg og Martin nå.

42. min.: Dropp i offensiv sone for Oilers.Martin vinner den til Søberg.

41. min.: Brassart åpner perioden med en fin pasning mot Balcers, som blir stoppet i offensiv sone. Stjernen kjører en rask overgang, og Holm blokkerer pucken.

41. min.: Pucken er droppet i Stjernehallen og den foreløpig siste perioden er i gang.

Andre periode:

40. min.: Det er pause, Oilers ligger under 2-1 mot Stjernen på borteis. Oilers har vært aggressive, og hadde et enormt press de siste minuttene for å jakte utligning. Det er små marginer som hindrer Oilers fra å lede dette, som betyr en enorm forskjell mentalt for et lag som har slitt så langt denne sesongen.

40. min.: Nok en gang må Stjernen slå til icing. Godt spill av Oilers.

40. min.: Morley skyter, med 56 sekunder igjen av andre periode. Har god tid, men skyter ut via Hanneborg. Dropp i offensiv sone for Oilers.

39. min.: Stjernen blir presset til å slå en icingpuck.

39. min.: Der skulle Balcers scoret! Får en kjempesjanse, men den går i stolpen. Nå presser Oilers voldsomt for en utligning før pausen.

38. min.: Det spilles fem mot fem, og Oilers setter fart framover. Rekken med Brassart, Søberg og Balcers setter et voldsomt press på Hanneborg, som til slutt klarer å blokkere pucken. Aggressivt av Oilers!

38. min.: Temperaturen stiger enda mer. Ulriksen og Mikalsen i en liten brytekamp etter Holm har blokkert pucken. Begge får fire minutter for roughing.

37. min.: Oilers angriper, og det avsluttes med skudd fra Østby. Den styres av Vikingstad, men Hanneborg holder den.

37. min.: Sarpsborg-gutten Kristian Østby knuffer litt med Niskakangas. Ingen utvisninger, men god temperatur på isen.

37. min.: Det er kun delt ut en utvisning så langt, og det var til Stjernens Rønnild i første periode.

36. min.: Hundvåg-karen Henrik Medhus tar med seg pucken inn i offensiv sone, og skyter på Fredrikstad-gutten Henrik Holm i Oilers-målet. Holm får omsider blokkert den.

35. min.: Oilers spiller seg inn i offensiv sone, men det blåses for offside.

34. min.: Balcers mister pucken i egen sone, men Ulriksen vinner tilbake. Oilers får spilt seg fram, for å bytte. Boksen er i angrepssonen i andre periode, og det gjør byttene vanskeligere.

32. min.: De siste minuttene har det vært litt rot fra Oilers igjen. Holder ikke den defensive strukturen, og lar blant annet Niskakangas leke i forkant av scoringen. Rumble prøver tydelig å dirigere spillerne i det påfølgende skiftet.

31. min.: Mål 2-1 Niskakangas leker med Oilers, og sender Stjernen tilbake i ledelsen. Sender en pasning via leggskinnet til Henrik Holm, og tilbake til seg selv. Da har han det veldig åpent, og får score. Hvor var Oilers-spillerne der?

30. min.: Brassart skyter, returen fra Hanneborg er i retning Balcers.

29. min.: Ut av ingenting får Stjernen er kjempesjanse i slottet. Hermansson blåser den over mål, på backhand.

27. min.: Oilers kommer seg ut av sonen etter icing. Skal inn i offensiv sone, men det blir offside.

25. min.: Vikingstad og Kissel skaper en farlig sjanse for Oilers, men får ikke pucken i mål. Fortsetter å spille i offensiv sone. Det er fine takter fra rekken med Vikingstad, Kissel og Costello.

24. min.: Oilers er i offensiv sone, og Klavestad bommer på et mottak. Ender med kontring for Stjernen, og skudd fra Hallström.

23. min.: En annen lokal Oilers-spiller, Simen Talge, entrer offensiv sone og skyter. Hanneborg blokkerer pucken.

22. min.: Vikingstad fortsetter å spille solid. Vinner dropper og dueller. Det stråler selvtillit fra bursdagsbarnet på 21-årsdagen.

21. min.: Pucken er droppet i Stjernehallen, midtperioden er i gang.

Første periode:

20. min.: Det er pause i Stjernehallen, på stillingen 1-1. Oilers har vært mer gjenkjennelige i presset så langt, spesielt i situasjonene hvor de mistet pucken. Skuddstatistikken leder Oilers 15-5.

19. min.: Kissel spiller opp Costello, fra bak mål. Litt uheldig vinkel for den nyankomne vingen.

19. min.: Vikingstad vinner en dropp i midtsonen, og Oilers får spille seg fram. Ender med offside og ny dropp.

18. min.: Bjorkstrand har sendt Morley ut med Berg-Paulsen og Hoff.

18. min.: To Stavanger-gutter i dropp. Stjernens Henrik Medhus, fra Hundvåg, mot Thomas Berg-Paulsen.

17. min.: Talge gjør jobben i egen sone. Dekker skudd fra Stjernens Emil Buskoven.

16. min.: Mål 1-1 Rudolfs Balcers utligner for Oilers! Brassart skyter i stolpen på en overgang, og Balcers slår returen inn på backhand. Trenger ikke etablert overtall for å score. Det er NHL-spillerens første scoring etter den midlertidige returen til norsk ishockey.

16. min.: En kombinasjon av rot fra Oilers og godt press fra Stjernen gjør at Oilers ikke får etablert seg.

15. min.: Rekken med Rumble, Søberg, Martin, Kissel og Morley får sjansen først, men skaper ikke noe. Inn kommer Balcers, Bryhnisveen, Berg-Paulsen, Brassart og Costello.

14. min.: Kampens første utvisning går til Rønnild for holding mot Kissel. Overtall for Oilers!

14. min.: Fortsatt trøbbel med Stjernen-målet. Vaktmesteren kommer på isen for å fikse det selv.

14. min.: Vikingstad prøver på en frekk variant, kjøkkenveien! Hanneborg har full kontroll.

13. min.: Pucken spretter mot Stjernen-målet. Bryhnisveen skyter, mens Søberg, Brassart og Balcers prøver å skape trafikk. Hanneborg blokkerer.

12. min.: Mål 1-0 Andreas Heier sender Stjernen i ledelsen! Det er definitivt mot spillets gang. Sveum taper en duell mot Niskakangas i rundvantet, Reichenberg får pucken og sender den inn til Heier i slottet. Klavestad er ikke i kroppen på ham, og det blir en enkel jobb for Stjernen-spilleren.

10. min.: Det blir en rask overgang for Oilers, som spiller opp på Søberg. Drar seg rundt Stjernen-målet. Pucken ender hos Meyer, som mister den.

9. min.: Oilers etablerer seg i offensiv sone, og spiller fin hockey. Østby trekker ned, Kissel kommer opp til blålinjen. Angrepet avsluttes med et skudd fra Bryhnisveen, før det er dropp i offensiv sone. Gode tendenser fra Oilers.

8. min.: Stor sjanse for Dan Kissel! Kommer alene med Hanneborg, drar pucken over på fatningssiden, men klarer ikke å få pucken forbi Stjernen-keeperen. Costello er på for å jakte en eventuell retur, men pucken er blokkert.

7. min.: Patrick Ulriksen er på isen. Oilers kommer sannsynligvis til å rulle på syv backer gjennom kampen.

7. min.: Det har vært en rolig start på kampen for Henrik Holm, med kun ett skudd på seg så langt.

6. min.: Oilers holder vesentlig bedre trykk offensivt, og er langt bedre i gjenvinningsfasen av spillet, enn tidligere denne sesongen.

4. min.: Balcers prøver seg på en lur variant på høyresiden, men lurer nesten seg selv. Stjernen snur, men Oilers vinner tlibake pucken.

3. min.: Oilers' fjerderekken, med Fredrikstad-gutten Sander Hurrød, presser Stjernen høyt. Hjemmelaget vinner pucken og setter fart, men kommer ikke dypt inn i Oilers' sone.

3. min.: Litt lang stopp i spillet. Dommerne sliter med å feste det ene målet. Da kommer vaktmesteren med drillen.

2. min.: Talge er inne med Martin og Morley. Blir spennende å følge den rekken i kveld, med den lokale krabbefiskeren.

1. min.: Balcers serverer Søberg, men avslutningen er for svak. Har ikke helt flyt med hvordan han treffer pucken der, Søberg.

1. min.: Pucken er droppet i Stjernehallen, kampen er i gang!

Før kampen:

Stavanger Oilers er i desperat poengjakt, og møter Stjernen på borteis i Fredrikstad. Laget som var tippet høyt av alle ekspertene før sesongstart ligger på åttendeplass, med bedre målforskjell enn Stjernen på niende.

På mandagens Oilers-trening var det mye kamprelaterte øvelser. En positiv nyhet til Oilers-fansen er at Patrick Ulriksen er klar for kamp igjen etter han sto over mot Manglerud Star med en skade.

RA har snakket med ekspertene om hva som kan løse Oilers-kollapsen.

Lagene møttes i DNB Arena for 17 dager siden, da vant Oilers 4-1. Etter det har Stjernen slått Storhamar og tapt mot Frisk Asker, Vålerenga og Grüner. Oilers har på sin side slått Sparta, og tapt mot Manglerud Star, Lillehammer og Vålerenga.

Tommy Kristiansen, Jonas Wikstøl, Ludvig Hoff og André Bjelland Strandborg er ute med skader. Sistnevnte pådro seg en skade under lørdagens kamp mot Manglerud Star.

Sander Hurrød er hentet opp fra U21-laget igjen, og spiller mot moderklubben i hjembyen.

Det er endret mye på rekkene etter kampene mot MS og Sparta for Oilers.

Todd Bjorkstrand har valgt disse rekkene, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Andreas Klavestad, Dennis Sveum-David Morley, Joey Martin, Simen Talge.

2. rekke: Jeppe Meyer, Chris Rumble-Markus Søberg, Brady Brassart, Rudolfs Balcers.

3. rekke: Nicolai Bryhnisveen, Kristian Østby-Chad Costello, Markus Vikingstad, Dan Kissel.

4. rekke: Patrick Ulriksen-Magnus Hoff, Thomas Berg-Paulsen, Sander Hurrød.

-