Før kampen:

Oilers har fem strake seiere før hjemmekampen mot Grüner. Etter landslagspausen har Todd Bjorkstrands menn framstått som et helt nytt lag.

Den beste poengplukkeren så langt i 2020/21-sesongen er Dan Kissel. Med 17 poeng på 13 kamper har han en solid statistikk å vise til. De siste fem kampene har Chad Costello vært den mest produktive, med ni poeng.

NHL-utlånte Rudolfs Balcers har også vært strålende, og står med 13 poeng på sine ni kamper for Oilers denne sesongen. Ottawa Senators-spilleren har vist mye av nivået han har inne, og spilte definitivt på seg selvtillit mot Narvik tirsdag. Da stoppet produksjonen på fire målpoeng, fordelt på to scoringer og to assister.

Chris Rumble, Simen Talge, Jonas Wikstøl og Ludvig Hoff er ute med skader for Oilers.

