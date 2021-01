Live: Frisk Asker - Stavanger Oilers

Følg RA Sporten på Facebook!

Før kampen:

Oilers gikk ut av romjulen med seks poeng av like mange mulige. For Frisk ble tallene langt verre. To strake tap mot Vålerenga sørget for en grusom avslutning på 2020 for serielederne.

LES OGSÅ: Hjemme hos Todd Bjorkstrand

Nå har Oilers klatret fra niendeplass i november til medaljestrid i desember. Med seier mot Frisk vil avstanden synke fra ni til seks poeng.

LES OGSÅ: Har funnet kjemien

Frisk Asker er regjerende norgesmester i ishockey, da NM-sluttspillet ble avlyst i 2020.

Dan Kissel er Oilers' beste poengplukker. Han har 29 målpoeng så langt denne sesongen. Det er syv mer enn David Morley på andreplass. På plassene bak canadieren finner man Markus Søberg, Joey Martin og backen Nicolai Bryhnisveen.

LES OGSÅ: Tangerte rekord fra 2014

-