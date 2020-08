Live: Berntsen stokker om på laget

Følg RA Sporten på Facebook !

1. omgang:

46 min.: Pause. Viking klart best.

45 min.:Stor sjanse til Berisha! Får ballen av De Lanlay. Skuddet tar Myhra. Raskt nede.

43 min.: Frispark på 30 meter for Viking. Mawa med ettersleng. Lever farlig. Har gult.

42 min.: Nok en corner for Viking. Nummer sju. Tar den kort denne gangen, men den renses unna.

41 min.: Ny god sjanse til Viking! Skudd fra Pereira. Myhra gir retur, men renses unna.

40 min.: Viking biter seg fast og trykker Godset.

38 min.: Bytyqi og Tiorsteinbø tvinger fram en ny corner. Deres sjette i kveld. Heades bort av Salvesen på første igjen.

36 min.: Gult kort til Moses Mawa for klaging.

35 min.. Vevatne header et innlegg fra Tokstad til corner. Andresson stanger den bort, men Godset får skutt på returen. Ny corner.

33 min.: Litt roligere periode nå etter at Viking kjørte kraftig på en stund.

30 min.: Pereira tvinger fram ny corner. Viking fosser fram på kantene.

27 min.: Torsteinbø tvinger fram en corner. De Lanlay tar den, men heades enkelt bort fra første stolpe av Salvesen.

26 min.: Tokstad med en farlig tur inn i feltet, blir rensket unna med et nødskrik. Der kunne Viking fort fått en på trynet de ikke fortjente.

25 min.: Ny kjempesjanse for Torsteinbø, men det blåses for offside. Viking meget giftige. Skyter både fra distanse, legger inn og kontrer. Hele registeret spilles ut. Ser bunnsolide ut.

24 min.: Ny stor sjanse på overgang. Berisha satte opp Bytyqi. Skuddet hans like utenfor fra 16 meter.

24 min.: Hadde ikke vært noe å si på om Viking hadde ledet nå.

22 min.: Skudd i tverrligger og ut fra Bytyqi! Kanon fra 25 meter.Sjansen kommer av at Heggheim tok med ballen gjennom ledd i beste Erik Hoftun-stil.

21 min.: Ny god sjanse til Viking! Strøken ball fra Løkberg til Bytyqi. Innlegget hans heades like utenfor av Torsteinbø.

17 min.: Vikings venstrekant ser skarp ut nå. Pereira, Berisha og Zymer med flere gode kombinasjoner.

15 min..: Stor sjanse Viking! Bytyqi setter fart på og stikker gjennom Berisha. Han misser alene med Myhra. Strålende keeperspill.

14 min.: Mawa med et skudd utenfor fra farlig posisjon.

12 min.: Bytyqi tvinger fram Vikings første corner for dagen.

10 min.: Viking har så langt klart å spille av presset til Godset innledningsvis.

9 min.: Interessant ny kombinasjon i midtforsvaret til Viking i dag. Heggheim med fart og ro ved siden av sluggeren Andresson med sin slepne venstrefot.

6 min.: Liten tvil om planen til Godset. Skal rett i strupen på Viking.

3 min..: Ny corner til Godset. Vevathen som gir den. Østbø bokser ut. Ballen i farlig område, men heldigvis går den til Bytyqi.

2 min.: Farlighet til Godset. Heggheim rydder opp og gir til corner. Den får hjemmelaget lite ut av.

1 min.: Kampen i Drammen er i gang!

Før kampen:

Trener Bjarne Berntsen varslet til RA tidligere i uken at han kunne komme til å gjøre noen endringer for å være best mulig rustet.

Tanken med å sette Vevatne på backen er nok todelt. Berntsen får en bedre defensivt back i Vevatne, på samme tid som Fredrik Torsteinbøs offensive kvaliteter kommer med til rette som indreløper.

Berntsen vraker også Joe Bell fra startoppstillingen og setter ned Kristoffer Løkberg i ankerrollen han liker aller best.

Treneren advarte før kampen mot det ekstreme presspillet til Strømsgodset. Planen for hvordan det skal omgås er lagt.

– Det handler om balltempo. Å bruke ballen fort. Godset er ekstremt opptatt av å omringe området hvor ballen er med mange spillere. Vi må spille både rundt dem, gjennom dem og over dem, sier treneren til RA.

Viking stiller slik (4-3-3): Arild Østbø - Viljar Vevatne, Axel Oskar Andresson, Henrik Heggheim, Adrian Pereira - Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Ylldren Ibrahimaj - Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.

