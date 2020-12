Lett å peke på problematiske forutsetninger

Følg RA Sporten på Facebook!

Når Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen overtar stafettpinnen som hovedtrenere i januar framstår forutsetningene fort klart svekket sammenlignet med det forgjenger Bjarne Berntsen avslutter med.

Økonomien er langt mer presset nå enn den var i starten av denne sesongen. Det er den til tross for tre saftige spillersalg bokført i dette kalenderåret.

Grunnen til det er ikke alene Vikings feil. Mye handler naturlig nok om korona.

Så er det lett å mistenke at salgsavdelingen raskt vil få merke hvor upopulære klubben har gjort seg i grasrota med den kontroversielle exiten til Berntsen. Etter det RA kjenner til har dette til og med vært et tema på styrerommet hos enkelte av tungvekterne som sponser. Det er ikke bra.

Det hele kan til syvende og sist gå ut over de sportslige forutsetningene to ferske sidestilte trenere kan tilbys.

Penger, og kjerneproduktet fotball, går fortsatt hånd i hånd – til tross for at Bodø/Glimt til gagns i år har bevist at det ikke betyr alt.

Sportslig sett har Viking en relativt bred stall. 23 spillere er under kontrakt i 2021. Samtidig vil beslutningene til Ylldren Ibrahimaj og Zymer Bytyqi avgjøre mye rundt hva vi kan forvente av Viking i 2021. Skulle de miste begge er de klart svekket.

Når daglig leder Eirik Bjørnø forteller at de eventuelt må erstattes via frigitte lønnsmidler sier det veldig mye.

De to stjernene har produsert 26 målpoeng i år. Vi husker alle hvordan det så ut i innledningen denne sesongen da Zlatko Tripic og Kristian Thorstvedts sjenerøse bidrag i målprotokollen skulle erstattes. Det tok tid.

Dette er tid de to ferske trenerne neppe får av omgivelsene. Deres mangel på erfaring som hovedtrenere vil bli brukt mot dem. Av mange vil også det faktum at de er sidestilte trenere spille inn. Skepsisen til en slik konstellasjon er stor. Selv om det også er mange grunner til å tro på at akkurat denne duoen kan få det til å funke vil ropene på Bjarne fort komme om det ikke fungerer optimalt.

På toppen av det har styrene indirekte bidratt til å skru opp forventningene til det som er et helt urealistisk nivå. Det var nemlig ingen resultatmessige grunner for å kvitte seg med Bjarne Berntsen som trener ett år før tiden. Når de likevel gjorde det kan ikke signalet være et annet enn at de vil ta det neste steget. Viking vil opp i medaljestriden.

Et slikt signal forplikter enormt. Når styrene samtidig ikke ser ut til å legge forutsetningene til rette for at de to unge trenerne skal klare å innfri det, svikter de dem ved første anledning. Det føyer seg inn i rekken av svake sportslige vurderinger. For denne fortsettelsen blir alt annet enn enkel.

Det som kan endre bildet er hvor dyktige de to unge trenerne er til å forvalte to punkter. Spillestil er helt sentralt. Det må sitte fra dag én – og de må ha rett spiller i rett rolle.

Det andre punktet er spillerlogistikken. Om for eksempel Henrik Heggheim selges for en stor sum i vinter kan det gi andre muligheter til å sette sitt preg på stallen. Viking har også flust med stoppere under kontrakt.

Det er nå vi skal finne ut hvor smarte og dyktige Jensen og Lunde Aarsheim er – også utenfor feltet.

Det som er sikkert er at de neppe gjorde seg selv noen tjeneste ved ikke å kreve et estimert overgangsbudsjett på bordet før de signerte trenerkontraktene.

