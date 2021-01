Følg RA Sporten på Facebook!

Et kinesisk vaksineprogram gjorde det mulig for laget å hoppe fram i køen og vaksinere 59 ansatte mot viruset. Blant dem er lagets tre norske ryttere, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm.

– Alle på laget er lykkelige over å få muligheten til å beskytte oss selv og andre ved å få vaksinen, og vi vil gjerne gratulere De forente arabiske emirater og alle partnere i programmet med deres utrolige arbeid, sier lagsjef Mauro Gianetti til UAEs nettsted.

Vaksinen som UAE-laget har fått, er utviklet av det statseide kinesiske selskapet Sinopharm CNBG, og den er etter langvarig testing godkjent av myndighetene i Emiratene, opplyser UAE-laget.

I alt 27 ryttere og 32 øvrige ansatte i UAE har fått vaksinen. Kristoff sier til Stavanger Aftenblad at han ikke har betenkeligheter med å ta koronavaksine når den i Norge er forbeholdt utsatte grupper.

– Jeg tar ikke imot vaksinen i Norge. Hvis en vaksine hindrer at man sprer smitte, er det bra, og i så fall er det veldig smart å vaksinere seg. For min del er det en trygghet å vite at vi ikke blir smittet, sier han.