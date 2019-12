Kristoff sykler ikke Tour de France

– Vi har tre sprintere, så vi blir fordelt rundt på Grand Tours. I år kjører jeg Giroen. Jeg skal ikke til Tour de France. Det blir nytt for meg, men jeg ser fram til det. Det er lenge siden jeg har vært i Giroen. Jeg har ikke en etappeseier der, så det er målet. Jeg har vært nær før, sier Kristoff til kanalen.

Han har syklet Tour de France de siste sju årene. I 2014 vant han to etapper, mens han vant sisteetappen på Champs-Élysées i 2018.

I 2011 og 2012 syklet Kristoff Giro d'Italia, og han vender tilbake til det italienske storrittet i 2020. De tre såkalte Grand Tours innen sykling er Giroen, Touren og Vuelta a España.

– Tour de France er det største løpet. Det er litt kjipt ikke å kjøre. Men jeg vil kjøre for egne sjanser, og det får jeg flere av i Giroen, sier Kristoff til TV 2.

UAE-laget sender Kristoffs spurtkollega Fernando Gaviria til Tour de France, mens det belgiske talentet Jasper Philipsen skal sykle for etappeseirer i Vueltaen.

Neste års Giro d'Italia starter i Budapest 9. mai og avsluttes i Milano 21. mai.

Fra før er det klart at den norske proffen Kristoffer Halvorsen skal sykle Giroen for sitt nye lag EF, og at han blir lagets spurter der.

