«Kommer nærmere nedrykk enn medalje»

Følg RA Sporten på Facebook!

Ti dager før seriestart er det lite som tyder på at Viking skal klare å følge opp 2020-braksuksessen.

I fjor var det mange som ble overrasket da jeg en stund før sesongen skrev at «Viking kommer nærmere medalje enn nedrykk». At utsagnet nå snus på hodet handler i seg selv ikke om «den vanskelige andresesongen». Desto mer handler det om hva de mørkeblå har mistet i troppen gjennom vinteren.

LES KOMMENTAREN: «Større sjanse for overraskende medaljekamp enn nedrykk»

At spillerne som er her har gjort jobben, gjennom tidenes lengste og merkeligste oppkjøring, er det liten grunn til å betvile. Det er ingen grunn til å tro at de er blitt dårligere spillere.

Problemet er at de fort vil framstå dårligere uten talismanen Zlatko Tripic og målgarantisten Kristian Thorstvedt i flokken.

Tripic er kanskje alene den mest innflytelsesrike spilleren Viking har hatt siden Magnus «Turbo» Svensson. At han ikke ble kåret til «årets spiller» i Eliteserien i fjor er for meg egentlig en gåte. Med sin fart, kraft, frekkhet, karisma og vinnervilje løftet han de andre så mange hakk at det var forbløffende å se på i noen av kampene. Alt ble lettere for medspillerne da han gikk i krigen. Selv Bjarne Berntsen erkjente at han var i nærheten av uerstattelig. Det er ikke ord du ofte du hører derfra.

LES OGSÅ: Berisha lar seg ikke stresse av presset

Så scoret også Kristian Thorstvedt 19 seriemål (!) på to sesonger fra midtbanen. Det er nesten uhørt bra.

Med de to har det forsvunnet enormt mye spisskompetanse og målpoeng. Motstanderne vet selvsagt dette. Det er all grunn til å tro at de vil møte Viking på en ganske annen måte enn hva de gjorde forrige sesong rent taktisk. Fellen for undervurdering er også så godt som borte.

Så har det selvsagt kommet noen store navn inn. Veton Berisha kan gå brennhet og erstatte mange av målene. Samtidig har han ikke sett sylskarp ut så langt. Det synes jeg heller ikke Yann-Erik de Lanlay har. Han har vært plaget med skader også i denne oppkjøringen og virker ikke å være like direkte som før. Dette er to spillere klubben har svidd av det som blir et tosifret millionantall på – med overgangssum, signeringsbeløp og lønn. Disse må slå til skal Viking følge opp 5.-plassen.

LES OGSÅ: Nøkkelduo kan miste seriestarten til Viking

Det som uansett må ligge i bunn er suksessfaktoren fra i fjor. Det defensive må sitte. Det har det ikke vært i nærheten av å gjøre i år. På samme tid synes jeg å ane et lag som nå skaper færre klare sjanser. Det er en uheldig kombinasjon.

Og hvordan vil spill i europacupen slå ut i et allerede koronatett program? Det er nok av lag som har slitt med kombinasjonen.

Før vi kommer med vårt endelige tabelltips vil jeg gjerne se noen av de siste treningskampene. Koronastansen kan selvsagt ha forskjøvet på bilder dannet ut ifra vinterens kamper.

Likevel våger jeg meg ut på avsatsen. Jeg tror bare ikke Viking er i stand til å følge opp 2019 på en god måte.

Så håper jeg like mye at jeg bommer nå – som jeg håpte å ha rett i fjor.

LES OGSÅ: Dette sier Berntsen og Berisha om Vikings terminliste for 2020