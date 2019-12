Klart for fotballens festdag

Boxing Day er selve rosinen i pølsa for alle som elsker engelsk fotball. Nordmenn flest forbinder dagen med en fullspekket liste Premier League-kamper, men bak navnet skjuler det seg en historie om fattigdom.

Riktig nok strides de lærde om hvorfor vi kaller dagen Boxing Day, men ifølge Storbritannia-eksperten Jan Erik Mustad er det to teorier som går igjen.

Den ene er at det ble satt bokser med mat utenfor kirker i Storbritannia tilbake i viktoriansk tid, på det tidlige 1800-tallet.

– Da hadde man rester av julemiddagen 1. juledag som man la i disse boksene, slik at de fattige kunne komme til kirken og få almisser gjennom disse boksene, sier Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder, til NTB.

Den andre teorien går på at det var dagen da de fattige fikk smuler fra de rikes bord, ved at adelskapet ga bokser med rester av sin julemat til sitt tjenestefolk. Da er vi tilbake på 1700-tallet.

Høytidsdag

At Boxing Day er en høytidsdag for fotballfrelste er det ingen tvil om. I England strømmer publikum til stadionene, mens det i Norge sitter anglofile tilhengere klistret foran TV-skjermen for å følge favorittlaget sitt.

– Dette er en av de store fotballdagene i året, så det blir utvilsomt stor interesse, sier Jan-Petter Dahl, PR- og mediesjef i TV 2.

TV-kanalen viser samtlige kamper på Boxing Day, men mediesjefen ønsker ikke å spekulere på hva seertallene kan komme opp i.

– Tallene får vi dagen etter, sier Dahl om Boxing Day, der oppgjøret mellom Tottenham og Brighton åpner en lang rekke med kamper. Kampene Aston Villa – Norwich og Crystal Palace – West Ham går på åpne kanaler.

I fjor bidro ansettelsen av Ole Gunnar Solskjær i Manchester United til å løfte seertallet 2. juledag. Uniteds kamp mot Huddersfield, som ble sendt åpent på TV 2s hovedkanal, hadde 600.000 seere i snitt.

Med unntak av Wolverhampton og Manchester City skal samtlige Premier League-lag i aksjon denne dagen.

Ofret kalkun og pudding

Da Preston North End og Aston Villa møttes i 1889, hadde over 9000 tilskuere utsatt både kalkun og Christmas pudding for å få med seg kampen på stadion. Det var den første seriekampen som ble spilt på 1. juledag, og tilskuertallet var så høyt at det banet vei for en engelsk juletradisjon – som nå også påvirker julefeiringen her i Norge.

For helt fram til 1950-tallet var det en tradisjon at det ble spilt kamper på selve dagen der engelskmennene feirer jul, 25. desember. Men dette ble endret til Boxing Day, 26. desember, for å trekke flere folk til stadion, ifølge Mustad.

– Julaften har blitt en reisedag for folk, de skal hjem til Christmas Day. Mange reiser hjem dagen før og på formiddagen, så dette handler om publikum, at de måtte sørge for å få fulle hus.

– De fleste (i England) har det som oss, med familieselskaper 2. juledag. Det er litt spesielt fordi det er en helligdag, men det ligger en spesiell atmosfære i luften for folk som er interessert i fotball. Tradisjonen har vi adoptert til Norge, vi snakker om Boxing Day-football, sier Mustad, som selv er Manchester United-supporter.

Årets Boxing Day-kamper:

Tottenham – Brighton, Aston Villa – Norwich, Bournemouth – Arsenal, Chelsea – Southampton, Crystal Palace – West Ham, Everton – Burnley, Sheffield United – Watford, Manchester United – Newcastle og Leicester – Liverpool.

(©NTB)