Kjempetabbe fra tidligere Viking-keeper

Det var godt nytt for Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund, som beholder 2.-plassen to poeng foran Leipzig.

Jarstein-tabben ga hjemmelaget 2-1-ledelse, men Matheus Cunha skaffet et straffespark som Piatek kaldt omsatte i utligningsmål.

Jarstein var raskt nede og reddet da Patrik Schick i det 68. minutt fyrte løs fra litt utenfor 16-meteren. Den norske landslagskeeperen fikk ikke ballen i fast grep med en gang, og da han løftet armen for å gripe den var han så uheldig og klønete å skyve den i eget mål.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Ballen fikk en ekkel sprett, og jeg ville skynde meg å gripe den. Så endte jeg med å slå den inn, sa han til Amazon Prime, ifølge Bild.

Det ga 2-1-ledelse til et Leipzig-lag som da spilte i undertall etter at Marcel Halstenberg fem minutter tidligere pådro seg sitt annet gule kort for en felling av driblefanten Cunha.

I det 81. minutt la Cunha ut på nytt et dribleraid i feltet og ble klart felt av innbytter Ademola Lookman. Piatek trippet i tilløpet, men skjøt straffen hardt i hjørnet.

– Vi fikk seieren servert på sølvfat, men vi greide ikke å forsyne oss. Vi forsvarte oss som et guttelag, klaget Leipzig-trener Julian Nagelsmann.

Nullen sprakk

Begge målene før pause kom på hjørnespark. Marko Grujic ga Hertha ledelsen, men Lukas Klostermann nikket inn 1-1. Det var første baklengsmål for Jarstein og Hertha etter viruspausen. Hertha hadde da scoret åtte ganger selv. Laget har 9-2 og sju poeng på de tre første kampene siden restarten.

Per Ciljan Skjelbred har i likhet med Jarstein bidratt sterkt til den gode perioden. Han spilte 77 minutter for Hertha onsdag.

Dødballer og dødtid etter hodesmeller preget den første omgangen. I det 9. minutt tok Marvin Plattenhardt hjørnespark fra venstre for hovedstadslaget. Dedryck Boyata gikk opp ved nærmeste stolpe og var kanskje så vidt nær ballen, som falt ned på foten til Grujic. Den innleide Liverpool-spilleren styrte den enkelt i mål.

Smeller

Den målgivende dødballserven var det siste Plattenhardt gjorde i kampen. Venstrebacken hadde skallet med Tyler Adams rett før og signaliserte at han måtte byttes ut. Det var en av flere stygge hodesmeller i første omgang, men den eneste som medførte bytte.

Hjørnespark gjorde susen også da Hertha måtte tåle det første baklengsmålet etter viruspausen. Lukas Klostermann satte hodet på serven fra Christopher Nkunku ved nærmeste hjørne av femmeteren, og ballen gikk stolpe-inn i lengste hjørne langt utenfor Jarsteins rekkevidde.

Hertha fikk spille en halv time i overtall etter utvisningen av Halstenberg, men greide ikke å legge på til tre strake seirer etter den lange pausen. Laget har likevel lagt bunnstriden bak seg og klatrer videre mot øvre tabellhalvdel.

– 2-2 i Leipzig er ikke dårlig for oss. Vi vil klatre på tabellen, og da er hvert poeng viktig, sa Jarstein.

