Kan sikre ligagullet på hjemmebane

Terminlisten for de neste tre serierundene er klar. Det åpner for at Liverpool kan sikre seriegullet hjemme mot Crystal Palace 24. juni.

Tidligere har det vært signalisert at Premier League ville legge en eventuell tittelavgjørende hjemmekamp til et annet sted, for å unngå ansamling av mennesker utenfor seriemesterens arena.

Liverpool leder ligaen med 25 poengs forsprang idet ni serierunder gjenstår. Laget vil sikre seriegullet med to seirer. Sist Liverpool vant ligatittelen var i 1990, før Premier Leagues opprinnelse.

Rødtrøyene gjenåpner seriespillet med bortekamp og byderby mot Everton 20. juni. Fire dager senere kommer Crystal Palace på besøk til Anfield.

Slik spilles de første tre serierundene etter PL-restarten:

Utsatte kamper:

Onsdag 17/6: Aston Villa – Sheffield U. 19.00, Manchester C. – Arsenal 21.15.

30. runde:

Fredag 19/6: Norwich – Southampton 19.00, Tottenham – Manchester U. 21.15.

Lørdag 20/6: Watford – Leicester 13.30, Brighton – Arsenal 16.00, West Ham – Wolverhampton 18.30, Bournemouth – Crystal Palace 21.00.

Søndag 21/6: Newcastle – Sheffield U. 13.00, Aston Villa – Chelsea 15.00, Everton – Liverpool 20.00.

Mandag 22/6: Manchester C. – Burnley 21.00.

31. runde:

Tirsdag 23/6: Leicester – Brighton 19.00, Liverpool – Crystal Palace 21.15.

Onsdag 24/6: Manchester U. – Sheffield U. 19.00, Newcastle – Aston Villa 19.00, Wolverhampton – Bournemouth 19.00, Liverpool – Crystal Palace 21.15.

Torsdag 25/6: Burnley – Watford 19.00, Southampton – Arsenal 19.00, Chelsea – Manchester C. 21.15.

32. runde:

Lørdag 27/6: Aston Villa – Wolverhampton 13.30.

Søndag 28/6: Watford – Southampton 17.30.

Mandag 29/6: Crystal Palace – Burnley 21.00.

Tirsdag 30/6: Brighton – Manchester U. 21.15.

Onsdag 1/7: Arsenal – Norwich 19.00, Bournemouth – Newcastle 19.00, Everton – Leicester 19.00, West Ham – Chelsea 21.15.

Torsdag 2/7: Sheffield U. – Tottenham 19.00, Manchester C. – Liverpool 21.15.

