Kan bli superkveld for Herrem: Gull, pengedryss

Camilla Herrem er en time superhåndball unna sin femte EM-tittel, en fet bonus og farvel til titteltørken. Hun blir rørt av å tenke på seieren over Danmark.

I semifinalen mot danskene så det ikke bra for Norge. Like etter pause ledet Danmark med fire mål, og det så ut som Herrem og co. var på vei ut av EM.

– Jeg kan bli rørt bare jeg snakker om det. Det var så sterkt gjort å komme tilbake på den måten vi gjorde der. Du så gløden i øynene på alle sammen. Det var ikke snakk om noe annet enn at vi skulle vinne den kampen, sier Herrem til NTB om snuoperasjonen fredag.

Herrem har nest mest spilletid av de norske jentene med 288 minutter på sju kamper. Kari Brattset Dale topper med 310.

Før finalen står Herrem med 30 mål etter 43 skudd og en uttellingsprosent på 70.

Det pleier å bli gjerrige kamper mot Frankrike.

– Jeg tror det går den veien også denne gangen og at det ikke blir en veldig målrik kamp. Derfor blir det ekstremt viktig å sette de sjansene man får. I tillegg vet vi også at Frankrike har et ekstremt godt forsvar og en veldig god keeper, sier Herrem til NTB.

Frankrike slo Norge i VM-finalen i 2017.

Blir det revansj for Herrem i Herning?

Mye på spill

Vinner Norge, vil det også bety at titteltørken stopper etter tre mesterskap. Sist det ble norsk gull, var i EM for fire år siden.

Gullbonusen vil ligge på 120.000 for alle spillerne som har vært med i EM-troppen. Også de som ikke har spilt kamp.

Skulle Norge tape, vil hver spiller få 90.000. Innbakt i bonusen ligger kompensasjon for at VM-plassen for 2021-mesterskapet er sikret i EM.

