Jakob Ingebrigtsen løp med virus i kroppen

– Det viser seg at Jakob løp med et virus. Det er ikke snakk om covid, men et såkalt rhinovirus, som er et veldig vanlig forkjølelsesvirus, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Han mener at sønnen skal ha fått viruset under en mediedag i Oslo onsdag forrige uke.

Ingebrigtsen skal gjennom en ny medisinsk test for å finne ut om det var eneste årsak til at problemene på Hytteplanmila oppsto. Med tre kilometer igjen av løpet fikk han problemer og havnet til slutt sju minutter bak vinneren Zerei Kbrom Mezngei.

Ingebrigtsen er tilbake i lett trening.