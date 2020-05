Ishockeylandslaget får trene på is

Følg RA Sporten på Facebook!

– Vi har lenge gått med planer om å tilrettelegge for istrening på sommeren for våre toppspillere. Selv om OL-kvalifiseringen ble utsatt til neste år har vi nå muligheten. Det blir selvsagt innenfor de rammene som myndighetene har satt i forbindelse med smittevern, sier sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund til NTB.

– Det blir mulighet for å drive individuell teknisk trening på is, såkalte skills. Den muligheten har vi ikke hatt tidligere, og jeg vet at blant andre svenskene har gjort dette en stund, sier Salsten.

I april hadde Boston Bruins' tekniske trener, nordmannen Kim Brandvold, et webinar i Norges Ishockeyforbund regi om nettopp skillstrening.

Det er lagt opp til treninger tirsdager og torsdager fra uke 20 til 26. Det vil si fra 12. mai til 25. juni. Det har ikke vært noe offisielt uttak til samlingene, men aktuelle A-lagskandidater fra fortrinnsvis østlandsområdet er blitt invitert.

– Vi har ikke tatt ut spillerne på vanlig måte, for vi vil at det skal være opp til hver enkelt å bestemme om de vil være med på dette. Det er sendt ut invitasjoner til våre toppidrettsutøvere, sier Salsten.

