Det var bare Grüner, Lillehammer, Vålerenga og Narvik som kunne ha spilt kamper på grunn av positive koronatester ute i de andre klubbene. Fredag satte Norges Ishockeyforbund på bremsene av hensyn til smittevernet.

Det var utbrudd av koronavirus i Stjernen, Sparta, Frisk Asker, Storhamar, Manglerud Star og Stavanger. Også noen av dommerteamene er blitt både smittet og satt i karantene.

Eliteserien har fått et sprik i antall spilte kamper fra Narviks 27 til Spartas 19. Det skiller åtte poeng fra Sparta på den siste sluttspillsplassen ned til Narvik på niendeplass.

– Kunne dere ikke bare satt punktum nå og startet rett på sluttspillet når koronakrisen er over?

– Vi ønsker å spille flest mulig kamper, både når det gjelder det sportslige og det økonomiske. Vi jobber med et opplegg og skal gå en runde med klubbene i løpet av uken om hvordan situasjonen er, og om når vi kan skal starte opp igjen, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund til NTB.

36 kamper?

Norges Ishockeyforbund har allerede satt ned en beredskapsgruppe med representanter fra klubbene, forbundet og Norsk Topphockey.

– Vi er blitt enig om et grunnprinsipp med Norsk Topphockey om at vi skal forsøke å gjennomføre 36 runder. Det vil si at lagene har møtt hverandre fire ganger. Så må vi se hvor lang tid dette tar. Vi har også diskutert å kutte i sluttspillet, hvor man kan spille best av fem kamper i kvart- og semifinaler i stedet for best av sju, sier Eide.

Helsen først

– Dessuten må vi også ta hensyn til kvalifiseringen til eliteserien og «time» den slik at klubbene fra eliteserien og 1. divisjon ikke får for langt spilleopphold. Det er etter hvert en komplisert kabal som må gå opp. Vi er enige om grunnprinsippene, men det er spillernes helse som kommer i første rekke, sier Eide.

Serien har dessuten pause under landslagsoppholdet i februar selv om landslaget ikke skal i aksjon. Det var meningen at landslaget skulle spilt en turnering i Østerrike 11.-14. februar.

