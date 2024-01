Gran tilbake for Oilers – vil bidra mer

– Gøy å være tilbake. Det har vært lang tid på sidelinjen for min del. Tøft og krevende mentalt å være skadet, spesielt når det har vært såpass mange andre ute. Det gjør det ekstra gøy å være med på trening igjen med laget nå.

Ordene tilhører Oilers-spiller Martin Gran. Han har ikke spilt ett minutt med ishockey etter skaden i overkroppen som kom 18. november i fjor. Siden da har det vært tøffe tak på styrkerommet, og deretter alene på isen. Alt for å gjøre seg klar til å komme tilbake, og unngå å havne rett ut igjen.

Skadene har det vært mange av i Oilers gjennom vinteren. Noen med kortere skader, mens det for Tommy Kristiansen ble så alvorlig at han ble tvunget til å legge skøytene på hyllen. På det mest ekstreme manglet ni spillere for Oilers, og Gran var én av dem.

Tiden på sidelinjen var ikke enkel for ham.

– Spillet er annerledes sett fra siden. Vi har hatt tynn tropp, men jeg synes guttene har stått godt i det. All ære til dem som har vært friske og spilt, sier Gran.

Vi må egentlig spille litt mer slik vi gjør på trening. Få det over i kamp. — Martin Gran

Tøff start i Oilers

– Er du frisk nok til å ikke bli skadet ved spill igjen?

– Det er jo alltid en risiko for det, men det er derfor vi legger en jobb ned for å minimere sjansene for tilbakefall. Man må skynde seg langsomt, sier Oilers-vingen.

Han ble hentet til Oilers etter forrige sesong, og var i realiteten enig med Oilers allerede da det sto på som verst i Lillehammer i januar 2023. At han er tilbake mot nettopp Lillehammer mener Gran betyr lite, ettersom det har blitt noen kamper mot laget som raknet forrige sesong grunnet økonomi.

27-åringen tror det er en god sjanse for ham å komme inn med bidrag.

– Jeg skal spille mitt spill. Det handler om mye skøytegåing og energi i spillet. Jeg vil også bidra med mer mål enn jeg har gjort så langt. Det er den offensive biten jeg er her for å bidra med, sier Gran.

Prestasjonene offensivt mener han var på oppadgående kurve da skaden inntraff i november. På 17 seriekamper i EHL har Gran scoret tre mål og har totalt åtte målpoeng.

Han er ikke redd for å innrømme at det har vært en litt bratt start.

– Det har ikke gått min vei. Jeg har fått sjanser og sånn, men det har ikke blitt så mye ut av det. Jeg følte det var på vei da jeg ble skadet, sier Gran – og legger ikke skjul på at han er lysten på revansj.

Sterkere Oilers-trend

Spillet til lagkameratene har han også med fornøyelse sett i bedring de siste kampene.

– Jeg synes vi har vært på oppadgående trend i tredje periode mot Frisk Asker og hele kampen mot Stjernen sist, sier vingen – og legger til:

– Vi må egentlig spille litt mer slik vi gjør på trening. Få det over i kamp. Da blir det bra.

Oilers har 17 poeng opp til serieleder Storhamar, som har to flere kamper til nå. For at Oilers skal henge med i kampen om de to øverste plasseringene kan de ikke avgi poeng, spesielt ikke mot lagene nedover på tabellen.

Det gjør at de bør ha med seg seks poeng gjennom uken, som avsluttes med hjemmekamp mot Comet lørdag.

Torsdagens oppgjør mellom Oilers og Lillehammer i DNB Arena har kampstart klokken 18.00, og kan følges direkte hos Rogalands Avis.





---

FAKTA

Navn: Martin Gran

Født: 12. november 1996 (26 år)

Fra: Hamar

Posisjon: Ving

Fatning: Høyre

Har tidligere spilt for Lillehammer og Storhamar i EHL, samt Kristianstads IK i Sverige og alpeklubbene Kitzbüheler EC og Fassa.

Spilte «koronasluttspillet» i England for Manchester Storm sammen med Oilers-spiller Andreas Klavestad.

---