Kommet for å bli

Champions Hockey League nærmer seg over for denne gang, og Oilers er for lengst ferdig med sesongens deltakelse i det celebre europeiske selskapet. Hva sitter man igjen med etter de seks kampene mot internasjonal motstand?

Det åpenbare er kule lag som har spilt mot et norsk lag. Den største sportslige prestasjonen for Oilers kom da de hentet inn de regjerende svenske mesterne Växjö Lakers i DNB Arena og snøt dem for ett poeng. Likevel er det på regelfronten arven fra CHL kan komme til å påvirke ishockeyen i all overskuelig framtid.

Innovasjon er ikke fremmedord i ishockeysporten. Der konservative idretter som fotball ikke endrer på altfor mange regler i løpet av et tiår har ishockeyen utviklet seg jevnt og trutt med endringer i alt fra hvordan situasjoner straffes til konkrete endringer i banen. Målgården endres, blålinjene flyttes og for noen år siden kom det to streker bak mål for å begrense keeperens adgang til pucken.

Trenere for mesterlag vil aldri akseptere mange baklengsmål. — Kristoffer Knutsen

I denne sesongens utgave av CHL ble det introdusert nye regler for utvisninger. Dersom et lag scoret i undertall ble utvisningen visket ut, og den straffede spilleren fikk komme tilbake til spillet. Ved overtallsmål, der undertallslaget til nå har fått tilbake den utviste spilleren, fortsatte bare utvisningen.

Hva er poenget med regelendringen, og de fleste andre som har skjedd gjennom historien?

Ambisjonen er naturligvis å få flere scoringer.

I en prat jeg hadde med CHL-sjef Martin Baumann kom det fram at til og med NHL hadde vist interesse for endringen de gjorde med håndteringen av utvisninger.

Der er ikke endringsviljen liten. Det er få år siden NHL vurderte å endre på målets fysiske størrelse for å stimulere til flere mål. Keeperne var blitt for store med utstyret, og det har kommet en rekke restriksjoner for å hindre keeperutstyret fra å bli for stort. Ingen virkemidler er for sterke i ishockeysporten for å framprovosere flere scoringer.

For en 1-0-entusiast er det naturligvis ikke en ønskelig utvikling, men samtidig fører regelendringene også til en sterkere innovasjon blant de taktiske hodene på trenerbenkene rundt omkring i verden.

Trenere for mesterlag vil aldri akseptere mange baklengsmål. Det kommer aldri til å endre seg. Derfor fører regelendringene til en defensiv innstramming og et enda tydeligere defensivt konsept. I løpet av kort tid kommer NHL-lagene til å stramme til, og trendene sprer seg raskt videre til Europa og Stavanger.

De nye utvisningsreglene som CHL innførte denne sesongen har derfor tre fordeler:

Det stimulerer til flere scoringer. Reglene fører til taktisk utvikling av verdens raskeste spill. Gjør det enda verre for et lag å ha en spiller utvist.

Konsekvensen ved utvisninger er ikke bare maksimalt ett mål imot med de endrede reglene. CHL-reglene, som også den nordamerikanske kvinneligaen PWHL starter med, kan føre til enda flere scoringer i overtall ettersom det ikke tar slutt ved mål imot.

Mer underholdning, bedre taktisk ishockey på sikt og endrede konsekvenser for utvisninger. Det er bare å ønske de nye reglene hjertelig velkommen, og lure på hva som blir det neste.

Forsvinner blålinjene?