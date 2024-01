Kissels 500. poeng for Oilers: – Han er en maskin

Det ble 5-2-seier borte mot Stjernen for Oilers, og amerikanske Dan Kissel gikk inn i slottet og ga Oilers ledelsen med sitt 500. målpoeng i seriesammenheng. Han scoret nok ett mål, og står nå med 202 scoringer og 299 målgivende pasninger i løpet av 395 kamper i EHL.

Totalt er det nå 642 poeng på 538 kamper med serie, sluttspill og kamper i Europa. Nestemann på listen blant de aktive spillerne er Mathias Trettenes. Stavanger-karen har 279 poeng på 365 kamper.

Oilers-trener Anders Gjøse lar seg fryde over sniperen fra Chicagos milepæler.

– Han er en maskin. Det er imponerende, sier han.

– Hjerneblødninger

Ikke nok med de individuelle prestasjonene til Kissel. Oilers fortsatte med bedre uttelling foran mål enn de har hatt innledningsvis i 2024. Fem mål på 32 skudd vitner om det.

– Det er 32 skudd på mål. Ser man på sjanser og det vi bommet på burde vi scoret enda flere mål enn skuddene tilsier. Det er positivt at vi spilte relativt bra og skapte mye, samtidig som vi slapp til mindre, sier Gjøse.

Andre veien formante Nick Dineen før kampen om at Oilers måtte gjøre det enkelt og stenge igjen bakover. Det ble riktignok to Stjernen-scoringer, og flere store sjanser Oilers tillot mot keeper Henrik Holm. Likevel var det nok til at Gjøses menn fant en måte å vinne på.

– Alt i alt en solid gjennomført kamp. Et par hjerneblødninger som førte til baklengsmål, men kontra 40 passive minutter forrige kamp synes jeg vi fortsatte fra tredjeperioden sist. Kunne fort vært mer med de sjansene vi hadde, sier Gjøse.

– Det var ikke mye dere slapp til med totalt 17 skudd mot Holm, men noe av det var livsfarlig?

– Ja, vi hadde to i første periode og den de scoret på i tredje periode, sier Gjøse.

Oilers-skader

Skader har preget Oilers kraftig den siste tiden. Utenom karriereslutten til Tommy Kristiansen er også Christoffer Karlsen, Kristian Østby, Anders Tangen Henriksen, Martin Gran og Thomas Higson på sidelinjen med forskjellige skader.

Nå har Oilers har kampfri fram til torsdag. Da kommer Lillehammer til DNB Arena. Til den kampen håper Oilers å ha flere spillere tilbake fra skader.

– Det er sjanse for det. Vi håper på det, sier Gjøse.

De har foreløpig ikke funnet noen nye spillere i jakten på forsterkninger. Oilers har 17 poeng opp til serieleder Storhamar fra tredjeplassen, mens det er ni poeng opp til Vålerengas på andre. Oilers har spilt to færre kamper enn serielederne, og én mindre enn VIF. De to topplagene foran Oilers slo henholdsvis Sparta og Ringerike lørdag kveld.

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Stjernen – Stavanger Oilers 2–5 (0-1, 1-2, 1-2)

Stjernehallen.

Mål:

1. periode: 0–1 (5.24) Dan Kissel (Andreas Klavestad).

2. periode: 0–2 (23.50) Kissel (Klavestad, Mathias Trettenes), 1–2 (29.29) Stian Nystuen (Jack Tyler Badini, Grant Mismash), 1–3 (33.47) Ludvig Hoff (Cliff Watson, Trettenes).

3. periode: 2–3 (40.34) Nystuen (Mismash), 2–4 (43.51) André Bjelland Strandborg (Patrick Elvsveen, Simon Bourque), 2–5 (59.08) Nick Dineen (Patrick Ulriksen).

Utvisninger: Stjernen 2 x 2 min., Stavanger 3 x 2 min.

Skudd: 17–32.

---