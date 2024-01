Dineen ble oppstandelsens ansikt: – Har vært anonym

34-åringen har slitt med å få poengene han er vant til fra tiden som stjernespiller i Lillehammer. På samme tid har det også vært vanskelig for ham å finne kontinuitet med rekkekamerater ettersom Oilers har hatt massive skadeproblemer. Utfordringene har vært så store at de ikke engang har klart å stille med fire rekker til kampene inkludert juniorspillere.

At han stilte opp med ett mål og to assist da Oilers snudde fra 0–3 til 5–3 mot Frisk Asker, og i tillegg spilte solid defensivt, gjør godt for selvtilliten videre.

– Det var bedre mot Frisk. Det har vært opp og ned, jeg har slitt hele sesongen. Det er ingen hemmelighet, sier Dineen til RA.

Veteranhockey

Ofte har han blitt satt sammen med Greg Mauldin (41) den siste tiden. De to veteranene spilte også en kort periode med Tommy Kristiansen, som tidligere denne uken ble nødt å legge skøytene på hyllen grunnet en nerveskade i skulderen.

Kjemien i den tidligere «gamlisrekken», og med Mauldin, tror han handler om mer enn bare det som skjer på isen i kampsituasjon.

– Vi er også romkamerater utenfor isen, og bruker mye tid sammen. Vi er gamle begge to, selv om han er mye eldre, ler Dineen.

Sju år er det mellom duoen, men det er likevel kun Dan Kissel (36) som er mellom dem aldersmessig i Oilers.

Også trener Anders Gjøse har merket seg Dineens oppstandelse.

– Han har vært anonym i det siste, og har ikke vært fornøyd selv heller. I Vålerenga-kampen var han i ferd med å våkne. Nå var han med på å prege resultatet, sier Gjøse.

Oilers-trener Anders Gjøse mener Dineen var med på å prege resultatet mot Frisk Asker. (Carina Johansen/NTB)

Les også: Gjøses lillebror debuterte i Oilers-seier

– Gjøre det enklere

Veteranene var i stor grad med på å snu torsdagskampen mot Frisk Asker. Den erfaringen håper Dineen de bygger videre på i Stjernehallen lørdag.

– Det må vi. Vi må bruke dette som et vendepunkt før Stjernen, sier Dineen.

Der vil det i stor grad handle om å holde tett bakover, noe Oilers har slitt med i år med fire i sekken mot både Storhamar og Vålerenga før Frisk Asker ble begrenset til tre scoringer.

– Vi må bare fortsette å bli bedre. Når vi havner i trøbbel prøver vi for mye. Vi må gjøre det enklere. Det er et godt lag vi har, så vi kan klare det, sier Dineen.

Nick Dineen håper Oilers klarer å spille enkelt mot Stjernen. (Carina Johansen/NTB)

Les kommentar: Derfor sliter Oilers med å finne spillere

Skader overalt

André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff og Andreas Klavestad var tilbake mot Frisk. Selv om Oilers virkelig har behov for gode nyheter på spillerfronten måtte de se Christoffer Karlsen forlate isen med en kneskade. Alvorlighetsgraden er usikker, men han spiller uansett ikke lørdagens kamp. Oilers kan i det lengste håpe Martin Gran og Thomas Higson rekker kampen. Anders Tangen Henriksen, Kristian Østby og Oliver Calik er uaktuelle med skader.

Hos Stjernen er det heller ikke skadefritt. Andreas Røykås Marthinsen sto over torsdagens kamp, mens Calle Spaberg Olsen og Magnus Eikrem Haugen er skadde.

Den offensive trusselen J.J. Piccinich har dessuten forlatt Norge for å dra hjem til USA for en periode.

Oilers jakter forsterkninger, og etter det RA kjenner til har klubben både norske og utenlandske spillere på listen over potensielle nykommere. Det er likevel ikke noen som har en signeringsklar avtale på bordet fra Oilers ennå.

– Vi jobber med saken, men ingenting er klart, sier sportsdirektør Pål Haukali Higson – som ikke ønsker å kommentere enkeltnavn.

Lørdagens kamp i Stjernehallen starter klokken 16.00 og kan følges direkte hos Rogalands Avis.

PS: Serieleder Storhamar tapte ett poeng mot bunnlaget Ringerike, og vant 3–2 etter spilleforlengelse. De leder EHL med 13 poeng ned til Oilers på tredjeplass. Anders Gjøses menn har to færre kamper spilt.

Les også: Kjente ikke da de stakk nålen i skulderen