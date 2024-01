Live: Følg Oilers mot Frisk Asker direkte her

Det har vært en tung start på året for Anders Gjøse og Oilers. Forfallene har haglet inn med skader og sykdom. På toppen av det hele har den største EHL-profilen, Tommy Kristiansen, vært nødt å legge opp på grunn av skulderskaden. Han kjente ikke engang da legene stakk en nål i skulderen på ham, og nerveskaden i skulderen ble derfor karrierestopp for hardhausen fra Sarpsborg. Noe han fortalte om i et langt intervju i RA.

Samtidig jobber Oilers og sportsdirektør Pål Haukali Higson med å hente forsterkninger til DNB Arena. Det er et marked som har endret seg de siste årene, noe som ble påpekt i en kommentar i RA.

Flere Oilers-spillere kan være tilbake fra skader denne uken.

