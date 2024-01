Gjøses lillebror debuterte i Oilers-seier

Brødre i toppidretten er ikke et ukjent fenomen, men Gjøse-familien er i ferd med å bli et idrettsdynasti i Stavanger. Oilers-trener Anders Gjøse var først ut med å spille på toppnivå, og da først som Lillehammer-spiller. Lillebror Mads Gjøse fikk flere kamper for Oilers etter storebror Anders la skøytene på hyllen for å satse på trenerkarrieren, og torsdag kveld var det den neste i rekken – Adrian Gjøse – som fikk Oilers-debuten.

– Det var helt fantastisk å være med. Stemningen ble ganske god også da vi snudde kampen og vant. Det her er helt spesielt, sier Adrian Gjøse til RA.

I likhet med storebrødrene er han back, noe som nærmest er en familietradisjon. Med unntak av den fjerde Gjøse-broren, som spiller fotball i Vikings juniorakademi og regnes som en talentfull midtstopper, har hele flokken spilt for Oilers i toppligaen – som for tiden heter EHL.

19-åringen har vært med på flere treninger med Oilers denne sesongen, og fikk beskjed på kampdagen at det ble debut på kvelden. At storebror er Oilers-trener og tar avgjørelsen er ikke noe Adrian tenker over.

– Ekstra kult. Det er spesielt, og en kjekk følelse, sier den yngste ishockeyspilleren i brødreflokken.

Pappas tredje Oilers-spiller

Storebror og Oilers-trener Anders Gjøse mener det ikke var et vanskelig valg å la broren få være med.

– Det var veldig naturlig. Det har ikke vært noen løpere med på treningene fra U20 som ikke er med nå, eller er skadet. Han ar vært med på en del treninger, og har hatt god utvikling på U20-laget. Stegene han har tatt er bra, og nå har han lært hvordan det fungerer å være med rundt A-laget på kamp, sier treneren.

– Hvordan vil du beskrive ham som spiller?

– En defensiv og tung høyrefattet back. Rett og slett en spillertype vi ikke har for mange av.

Pappa Sindre Gjøse var naturligvis på tribunen for å følge kampen, og var ekstra stolt.

Sindre Gjøse sammen med faren på tribunen for å heie på barn og barnebarn under ishockeykampen mellom Stavanger Oilers og Frisk Asker i DNB Arena. (Carina Johansen/NTB)

– Hvordan er det at den tredje sønnen din debuterer på elitenivå i ishockey?

– Det er jo kjempekjekt. Jeg har vært med guttene og fulgt opp hockeyen i alle år. Nå, med Anders som trener og alt, er det ekstra stort, sier Sindre Gjøse.

– Tre spillere innom toppligaen. Er det et spesielt for dere bruker i familien?

– Jeg tok de med da de var små for å se om de hadde interesse, og det var det. Det har passet meg bra, for jeg er hockeymann selv. I tillegg til sønnene mine har jeg nevøer som spiller, og har spilt. Alt går i hockey overalt i storfamilien. Enten vi er hjemme, i hallen eller på hytten, sier pappa Gjøse.

Adrian Gjøse var med Oilers' A-lag for første gang. (Carina Johansen/NTB)

Oppstandelse og ny skade

Kampen i seg selv ble både hummer og kanari for Oilers. Etter tre strake mål fra Frisk Asker så det mørkt ut for Oilers, som kom til hjemmekampen med tre strake tap i EHL. En redusering kom helt på tampen av andre periode, og i tredje periode ble det nærmest en parademarsj med fem scoringer.

Kontrastene mellom første og siste halvdel var enorme. Den tredje perioden var nærmest å regne som en oppstandelse.

– Vi trengte noe med positiv energi som gir bekreftelse på at det vi gjør er riktig. Det første målet vårt var derfor veldig viktig. Mål preger kamper, sier Oilers-trener Gjøse.

Nick Dineen Nick Dineen (Dagsavisen)

Det mest negative for Oilers var at listen over skadde spillere vokste i løpet av kampen. Vingen Christoffer Karlsen har så vidt kommet tilbake fra skade, men måtte ut igjen med en ny smell. Denne gangen er det kneet som har blitt skadet.

Omfanget er foreløpig usikkert.

– Det flyter ikke om dagen. De har bare kjent litt på kneet, men jeg får teste mer og finne ut hva det er. Jeg må nok ta noen bilder, sier Karlsen.

– Er lørdagens kamp mot Stjernen uaktuell?

– Ut fra hvordan jeg føler meg nå. Jeg må forberede meg på det verste, så får vi se, sier Karlsen.

Oilers snudde kampen mot Frisk etter en dårlig start. (Carina Johansen/NTB)

---

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Stavanger Oilers – Frisk Asker 5-3 (0-0, 1-3, 4-0)

DNB Arena, 3220 tilskuere.

Mål: 0-1 (23.04) Magnus Geheb (Håkon Pedersen, Mattias Bäckman), 0-2 (26.18) Tobias Skuterud, 0-3 (38.13) Anton Holm (Tobias Henanger Fladeby, Hampus Gustafsson), 1-3 (39.25) Dan Kissel (Simon Bourque, Nick Dineen), 2-3 (45.05) Dineen (Bourque, Sondre Bjerke), 3-3 (55.17) Mathias Trettenes (Dineen, Bourque), 4-3 (58.48) Cliff Watson (Tristin Langan, Greg Mauldin), 5-3 (59.37) Mauldin (Langan, Bourque).

Utvisninger: Stavanger 2 x 2 min., Frisk Asker 2 x 2 min.

---