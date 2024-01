Derfor sliter Oilers med å finne spillere

Tradisjonen tro skal Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson fylle på stallen før overgangsvinduet stenger 15. februar.

Behovet for forsterkninger i DNB Arena har vært stort den siste tiden, og med Tommy Kristiansens tragiske karriereslutt er det bare forsterket. Resultatene har heller ikke vært etter Oilers’ ambisjoner så langt denne sesongen, noe som kan skyldes på både skader og systemomlegging.

Jakten etter nye spillere virker å gå tregt, og sett fra utsiden kan det være vanskelig å forstå hvorfor det er så vanskelig å finne en spiller. Noen ting har endret seg de siste årene.

AHL

Den nordamerikanske nummer to-ligaen AHL har blitt langt mer behagelig for spillerne enn det var tidligere. Fra å være en bakgårdsliga der spillerne ble behandlet som dyr med ekstremt lange bussreiser og dårlig lønn, har AHL nå i større grad blitt en utviklingsliga som NHL-klubbene bruker i enda større grad for å forberede unge spillere til NHL.

Vegas og Seattle

NHL har utvidet med to lag de siste årene, og det påvirker ikke Oilers direkte. Verken Vegas-kaptein Mark Stone eller Seattle-back Vince Dunn er aktuelle for inntreden i DNB Arena. Det som derimot har skjedd er at ligaene under, som AHL, er utvidet med nye lag for å ha farmerlag til de nye NHL-klubbene.

Rundt 50 flere NHL-spillere fører til 50 flere AHL-spillere og så videre. Ikke bare har spillerne det bedre i AHL enn for ti år siden, men de har behov for flere spillere i det som for nordamerikanere er kjente omgivelser.

Økonomi og korona

Pandemien er for lengst over, men senskadene på ishockey handler ikke bare om at noen spillere fikk en brå slutt på karrieren på grunn av long covid. Ishockey er en idrett som i aller høyeste grad utøves av øvre middelklasse i USA. Det gjorde at unaturlig mange tok valget om å legge skøytene på hyllen under pandemien.

Noen måtte ta del i familiebedriften, mens andre ville prioritere å bruke studiene de hadde tatt i løpet av ishockeykarrieren.

Stilkrav

Med en forbedring av AHL, utvidelse av ligaene over dammen og den litt spesielle koronasituasjonen har det vært mye som forverrer arbeidet med å finne spillere. Det hjelper heller ikke på for de norske lagene med en svak krone ettersom utlendingene for enkelthetens skyld signeres på nettokontrakter i euro.

Det som har vært suksessfaktoren til Oilers på importmarkedet er likevel det som kan gjøre at det tar lengst tid. En spiller hentes ikke bare basert på tall og statistikk, men også personlighet etter omfattende referansearbeid. Spillerne som kommer inn skal fylle en rolle, enten det er å score mål eller bidra defensivt til å skape overganger.

For Oilers blir det avgjørende at de ikke bare finner en spiller, men at det er riktig. Det gjelder også de norske spillerne som er i markedet. Mens Vålerenga har hentet Alex Dostie og tidligere Oilers-ving Markus Søberg, har ikke Oilers hentet noen ennå. Rollene de skal fylle i Vålerenga er ikke nødvendigvis de samme som må fylles i DNB Arena. Derfor er det heller ikke sammenlignbart.

Det nytter ikke bare å hente noen for å tilfredsstille supportere og sponsorer. I alle fall ikke om Oilers vil vinne byttå.

Da må de riktige valgene tas.

LES OGSÅ: Stort bildedryss fra Tommy Kristiansens karriere