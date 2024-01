Fire Oilers-spillere kan være tilbake denne uken

Mandagens isøkt i DNB Arena ga positive svar. Samtidig kommer det lett i skyggen av at Kristian Østby og Anders Tangen Henriksen er ute med langtidsskader. Duoen venter svar på MR-undersøkelser.

– Begge er ute lenge, men jeg håper begge er klare til sluttspillet, sier Oilers-trener Anders Gjøse til RA.

Kvartetten André Bjelland Strandborg, Thomas Higson, Martin Gran og Andreas Klavestad var tilbake på isen, og etter planen skal alle tre trene normalt tirsdag. Trener Gjøse vil ikke ha for store forhåpninger til at alle skal bli klare til torsdagens hjemmekamp mot Frisk Asker.

Denne uken er det den nevnte kampen mot Frisk Asker, og Stjernen på borteis i Fredrikstad lørdag, som står på menyen for Oilers.

Selv om kampene mot Sparta, Storhamar og Vålerenga førte til kun ett poeng, var det flere tendenser i spillet mot Sparta og Vålerenga som minnet om et mesterlag. Evnen til å være mer kyniske og direkte har ikke vært like sterk tidligere i sesongen, og mot Vålerenga var det 68 elleville VIF-sekunder som bikket kampen i deres favør. Mot den andre tabellnaboen, Sparta, var det derimot straffeslagene som avgjorde til slutt.

Ifølge trener Anders Gjøse er det ikke tilfeldig at de spiller som de gjør nå, selv om det er mange skader.

– Det med å være direkte har vi bygget opp til i en større plan. Vi har vært mer samlet i det defensive, og da blir det også lettere når vi vinner pucken. Det er litt ulike tilnærminger, sier treneren – og legger til:

– Vi ønsker å spille mer intensiv hockey. For vi har dratt ned intensiteten for å tilpasse oss med færre og yngre folk.

– Tenker du spillemåten er sluttspilløsningen deres?

– Det er naturlig. Skal vi være et rått lag på overganger er det naturlig å spisse det. Det betyr samtidig ikke at vi bare skal rimme pucken langs vantet, for vi har et bra lag, sier Gjøse – og beskriver prosessen:

– Vi startet med en bred verktøykasse, og smalet inn.