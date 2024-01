De gir håp i krisen

Da Oilers tapte 4–1 for VIF på Jordal lørdag hadde laget fortjent mer ut ifra spill og sjanser. På tross av åtte-ni tunge forfall evnet de å sette VIF under massivt press i store deler av kampen. Tapet kan begrunnes med tre hovedfaktorer. 68 fatale sekunder på tampen i andre periode, en steingod Tobias Breivold i VIF-målet og ineffektivitet fra toppspillerne som skal score for Oilers.

I løpet av de 68 sekundene ble det også gjort et par feil som kostet fra noen de fire juniorene som var med. Det er samtidig ikke annet enn å forvente. Det er dette de skal lære av.

Om de gjør det kan det samtidig styrke Oilers på sikt. For her er råmateriale i fleng.

– Urutinerte spillere må lære. Slik er vanskelig å gardere seg mot. Så synes jeg de fire som var med alle gjorde sin beste kamp på dette nivået, sier trener Anders Gjøse til RA.

Ros fra Trettenes

Oliver Calik, Philip Mønnich Hagen, Amandus Segadal Klungtveit og Rasmus Olsen Brekke er normalt i en kategori hvor de ikke hadde vært i nærheten av å bli sluppet løs i løvens hule mot VIF. Nå måtte juniorene ta viktigere roller og snittet rundt ti minutter istid. Bortsett fra i de 68 fatale sekundene, hvor VIF drepte kampen med tre kjappe mål, klarte de seg overraskende bra.

Kaptein Mathias Trettenes benyttet også uoppfordret anledningen til å rose unggutta da han snakket med TV2 etter kampen lørdag.

– Jeg må gi ros til de unge. De blomstrer. Det er i det minste noe å ta med seg fra denne perioden, slo han fast.

2006-modelen Rasmus Olsen Brekke. (Kristoffer Knutsen)

For gjengen som er født langt ute på 2000-tallet sto opp mot et tungt seniorlag. De tok duellene og smellene. 2006-modellen Olsen Brekke viste blant annet at han allerede har en fysikk som ikke står tilbake fra mange langt eldre og større spillere.

– Han er sønn av Øystein Olsen. Du bør ikke være overrasket over det, sier trener Gjøse – og gliser godt.

Jeg må gi ros til de unge. De blomstrer. Det er i det minste noe å ta med seg fra denne perioden. — Mathias Trettenes

Han peker samtidig faktorer som dette som et framtidshåp.

– Det er også derfor disse spillerne er med. Gutter vi har tro på at kan ta nivået og høre til i denne ligaen. Kanskje mer enn det også på sikt, sier treneren.

LES OGSÅ: Higson: – Ingen klarhet i skadeomfanget

Irritert

At det kom noen feil som kostet erkjenner Gjøse, men han er mer opptatt av å peke på de mer etablerte spillerne når han skal forklare tapet for VIF. For dette var en kamp Oilers kunne, og sannsynligvis burde, ha vunnet. Til tross for tunge forfall og mange juniorer.

– Vi tar med mye bra spillemessig, men endte med null poeng. Følelsen etterpå er ambivalent, sier Gjøse.

Han peker på at laget, tross krisetilstand, har spilt tre kamper på rad som det har vært mulig å vinne. To hvor kun ett mål har skilt inn i tredje periode. At Tobias Breivold hos VIF sto som en vegg lørdag gidder han ikke legge for mye vekt på. Oilers sliter med å finne måter å score på – selv om sjansene er der. Visen er ikke ny i år.

– Det handler ikke bare en om god keeper når det skjer i tre kamper på rad. Mot VIF hadde vi store og gode nok sjanser til å gjøre vesentlig mer.

Gjøse mener det var betryggende at laget ikke så små og forsiktige ut mot VIF. Det var en tendens mot Storhamar.

– Vi virker å ha funnet en metode som gjør at vi står bra til VIF. Vi løser spillet deres. Dette er et lag vi står bra til. Jeg var ganske trygg på at vi kunne gjøre en slik prestasjon, men vi må være råere i offensiv sone. Vi behøver flere mål fra de etablerte. Får vi flere scoringer ut av spill og sjanser vil vi bedre tåle et par feil.

Ett av tiltakene for å få det til er å bruke den siste utlendingsplassen. Det jobbes på spreng for å få inn noen nye.

Han hadde håpet å få med Andreas Klavestad mot VIF, men backen behøvde mer tid. Samtidig var Ludvig Hoff ny på skadelisten etter en smell mot Storhamar.

– Symptomer på hjernerystelse. Så håper vi at begge kan rekke kampen mot Frisk torsdag, avslutter Gjøse.

LES OGSÅ: 68 fatale sekunder ødela for Oilers

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Vålerenga-Oilers 4–1 (1-1, 3-0, 0-0)

Jordal Amfi, 5140 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (8.29) Simon Bourque (Kissel, Trettenes), 1–1 (11.32) Mika Partanen (Dostie, Taimi).

2. periode: 2–1 (36.06) Mika Partanen, 3–1 (36.27) Christopher Bengtsson (Dostie, Olsen), 4–1 (37.14) Martin Røymark (Partanen, Olimb).

3 periode: Ingen.

Utvisninger: VIF 5x2 min. Oilers 2x2 min.

Skudd: 26–37

Dommere: Karl Erik Hallin og Marcus Wannerstedt.

---