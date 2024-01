68 sekunder ødela for skadeskutt Oilers

Til tross for åtte-ni sentrale brikker ute, og forhåndssnakk om å legge seg dypt, sjokkerte Oilers med å komme ut i hundre mot VIF i løvens hule. Erkefienden hadde ikke et skudd på mål før det var gått ti minutter. Oilers fikk flere overtall og tok fortjent ledelsen etter 8.29. Scoringen var et kremmerhus hvor Simon Bourque fikk det enkelt på en krempasning fra Dan Kissel.

Vålerenga gravde seg likevel inn i kampen igjen. Etter 11.32 utlignet Mika Partanen etter en kjapp tversoverpasning i overtall.

Det første perioden til Oilers var likevel oppløftende. Christoffer Karlsen var også nære en skikkelig kunstscoring på tampen av den.

Målscorer Simon Bourque var også meget godt fornøyd da han snakket med TV2 i pausen.

– Vi er fornøyde! Dette var en god periode. Vi mangler mange spillere og var enige om å prøve å holde det enkelt. Det klarte vi. Det handler om å hjelpe hverandre hvor vi kan. Det klarte vi.

At VIF utlignet da han hadde blitt utvist irriterte ham grenseløst. Backen var svært uenig i at han skulle ut for holding.

– Jeg er uenig i avgjørelsen. Her hadde jeg en hånd på køllen og ikke noe tak rundt VIF-spilleren. Men slik er hockey. Noen ganger er du uenig i avgjørelsene sa, Bourque – som fikk støtte av ekspert Erik Follestad i sine tanker om situasjonen.

Tre på trynet på minuttet

I den andre perioden var det litt roligere fra start, men etter et par VIF-sjanser midtveis skrudde så Oilers voldsomt på igjen. Bortelaget hadde en sekvens hvor de skapte fire-fem svært gode sjanser på kort tid, men fikk dessverre ikke uttelling.

Oilers malte på videre og var klart best, men så skjer det som ofte skjer når et lag har mange unge spillere på isen. VIF og Mika Partanen utnyttet en defensiv feil og gikk i stedet opp til 2–1 etter 36 minutter.

Da fikk hjemmelaget blod på tann. Omtrent på direkten satte de 3–1 da de kom i en fire mot to-situasjon. Den pene overgangen ble omsatt i mål av Christopher Bengtsson.

Anders Gjøses menn virket å være fullstendig i sjokk etter dette og Martin Røymark sørget for det tredje målet på 1 minutt og åtte sekunder fra kloss hold.

4–1 var et svært flatterende resultat om en så både på skuddstatistikk, spill og sjanser på dette tidspunktet.

Oilers vant skuddstatistikken med 17–10 i midtperioden. Det sier egentlig det meste.

Prøvde

Selv om det så mørkt ut foran siste periode prøvde Oilers med det remmer og tøy kunne holde i siste periode. Det sto nemlig ikke på viljen i denne kampen. Heller ikke evnene egentlig.

Patrick Elvsveen hadde blant annet et skudd i krysset og ut etter 49 minutter. Oilers hadde også flere sjanser før dette, men godt keeperspill var det som hindret reduseringer.

Med litt over fem minutter igjen traff også Nick Dineen metallet. Pucken ville bare ikke inn bak en strålende Tobias Breivik for et Oilers som egentlig herjet med VIF spillemessig.

Selv om det ble et klart tap for Oilers resultatmessig leverte laget en meget god kamp – og bør kunne bygge på dette.

– Vi gjør en god kamp. Det er blødning i to minutter. Så blir det som det blir, oppsummerte Mathias Trettenes etter kampen.

Saken oppdateres...

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Vålerenga-Oilers 4–1 (1-1, 3-0, 0-0)

Jordal Amfi, tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (8.29) Simon Bourque (Kissel, Trettenes), 1–1 (11.32) Mika Partanen (Dostie, Taimi).

2. periode: 2–1 (36.06) Mika Partanen, 3–1 (36.27) Christopher Bengtsson (Dostie, Olsen), 4–1 (37.14) Martin Røymark (Partanen, Olimb).

3 periode: Ingen.

Utvisninger: VIF 5x2 min. Oilers 2x2 min.

Skudd: 26–37

Dommere: Karl Erik Hallin og Marcus Wannerstedt.

---