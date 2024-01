Oilers-profil klar til toppkampene: – Viktig uke

Det kan hjelpe godt for et skadepreget Oilers.

– Det ble lenger enn jeg trodde. Jeg har holdt koken med både styrketrening og på is. Dennis (Sveum, fysisk trener) har kjørt meg hardt, sier Christoffer Karlsen til RA.

Høyrevingen fra Sarpsborg har ikke spilt siden det famøse tapet mot Comet 4. november. Allerede da var 25-åringen skadet, men smertene lot seg ikke kombinere med spill.

– Blir det nesten som en ny sesongstart etter så lang tid ute?

– Formen føler jeg er bra, så det blir nok enklere. Dette er første uken jeg har trent fullt med laget, men jeg tror det skal gå fint, sier Karlsen.

Jeg må komme inn og score. Får satse på i alle fall ett mål. — Christoffer Karlsen

Vil score mot Storhamar

Han bedyrer også at det ikke er snakk om å komme raskt tilbake for så å bli satt ut.

– Det skal være helt fint slik at jeg er klar og tåler en trøkk, sier den målfarlige vingen.

Det er i all hovedsak scoringer Karlsen har hatt for vane å bidra med. De to første sesongene i Oilers endte med 20 og 21 scoringer i seriespill. På de 15 første seriekampene i EHL denne sesongen har sarpingen åtte mål.

Scoringer er noe av det Oilers har etterlyst, og med 19 mål på de seks siste kampene – hvorav to av dem med kun én Oilers-scoring – er det nærmest som bestilt å få inn tilbake en som kan bidra i den enden av isen.

– Jeg satser på å innfri ønsket. Jeg må komme inn og score. Får satse på i alle fall ett mål, sier Karlsen.

I kjent Oilers-stil vil ikke Karlsen inn på hvor han har vært skadet. Den offisielle meldingen er at det er overkroppen. De gangene han har vært alene på isen har det vært tydelig at skaden har påvirket muligheten for å skyte pucken.

– Er du redd for å skyte etter skaden?

– Nei, nå har vi ventet såpass lenge at det skal gå fint, sier Karlsen.

Christoffer Karlsen er tilbake for Oilers mot Storhamar. (Kristoffer Knutsen)

Gjøse tar ingenting for gitt

I tillegg til Karlsen ser det også ut til at Anders Tangen Henriksen blir klar til Storhamar-kampen. Oilers-spilleren fra Kvernevik forlot isen i kampen mot Ringerike i romjulen med en kraftig lårhøne.

Det er gode nyheter for Oilers, men med såpass mange spillere ute tar trener Anders Gjøse det hele med litt is i magen.

– Slik det er nå om dagen tar jeg ingenting for gitt, sier Gjøse.

I fraværet av Karlsen, Tangen Henriksen, André Bjelland Strandborg, Martin Gran, Tommy Kristiansen, Thomas Higson, Didrik Baanerud og Henrik Holm har det vært mye å tenke på for treneren. Det har blant annet resultert i Oslo-gutten Rasmus Olsen Brekkes (17) EHL-debut.

Oilers jakter ny spiller

Tirsdag varslet Oilers-eier Tore Christiansen at de ikke kan sitte stille i båten lenger og se på at skadesituasjonen er som nå, samtidig som laget har ambisjoner. Det er tolv poeng opp til Storhamar, riktignok med to hengekamper. Mye tyder på at det nærmer seg en ny spiller inn i DNB Arena, og etter det RA kjenner til er det en løper til topprekkene de leter etter.

– Hvor viktig er det å få inn en ny utlending?

– Vi trenger mer folk. Laget er bygget med de folkene som er her for at de skal spille, og da må vi ha folk når de er ute, sier Gjøse.

I fjorårets siste Oilers-kamp ble forfallet forverret med sykdom. Likevel spilte Oilers en solid kamp mot Sparta på borteis. Selv om Gjøses menn tapte kampen etter straffekonkurranse var det mye å ta med seg derfra til toppduellen mot Storhamar.

– Det var stabilt og konsekvent, sier Gjøse.

Avgjørende Oilers-uke

2024s første kamp håper han blir med et Oilers som gjennomfører kampen med å spille sitt spill i 60 minutter.

– Vi må ha pondus nok til å spille vårt spill, sier treneren – og utdyper:

– På Hamar sist spilte vi bra i første og andre periode. Så endret vi pondusen og spilte som at vi hadde noe å tape i tredje periode. Det kan vi ikke gjøre.

– Hva er løsningen da?

– Hverdagen. Det handler om hva vi gjør på trening, video og kampene vi spiller, sier Anders Gjøse.

Kampen mot Storhamar blir også starten på en helt avgjørende uke for EHL-sesongen. Oilers møter Vålerenga lørdag, og har en god mulighet til å spise inn forspranget som de to lagene foran dem på tabellen har fått gjennom høsten og vinteren.

Christoffer Karlsen mener Oilers må stå opp og vise seg fra sin beste side denne uken.

– Den er generelt viktig, og vi må slå de lagene som ligger over oss. De foran taper ikke så mange kamper, så vi har ikke råd til å slippe oss ned nå, sier Karlsen.

Torsdagens kamp i DNB Arena starter klokken 19.00, og kan følges direkte hos Rogalands Avis.