Oilers-eieren varsler forsterkning: – Kan ikke sitte stille i båten

– Vi er et lag med ambisjoner, og kan ikke sitte stille i båten lenger, sier Tore Christiansen til RA.

Den tydelige talen fra Oilers-eieren kommer etter skadelisten i DNB Arena vokste seg opp mot noe av det lengste den har vært i klubbens snart 24 år lange historie.

Tommy Kristiansen, André Bjelland Strandborg, Christoffer Karlsen, Martin Gran, Anders Tangen Henriksen og Thomas Higson måtte stå over kampen mot Sparta lille nyttårsaften. Junioren Didrik Baanerud rakk knapt å bli med A-laget før han ble skadet, og keeper Henrik Holm forlot isen etter to og et halvt minutt av lørdagskampen – som endte med straffetap for Oilers. Hjemme i Stavanger satt Amandus Klungtveit med omgangssyke.

Mye tyder på at Murphys lov har preget Oilers den siste tiden. Dersom noe kan gå galt, så kommer det også til å gjøre det.

Higson: – Diskuterer med agenter

Ting ser riktignok bedre ut på skadefronten nå med Henrik Holm og Christoffer Karlsen i full trening, men som en klubb med ambisjoner om sportslig suksess er det nå full fart i jakten på forsterkninger.

Oilers ligger på tredjeplass i EHL med tolv poeng, og to hengekamper, opp til Storhamar. De er motstandere i DNB Arena torsdag, før Vålerenga på andreplass venter i Jordal Amfi lørdag.

Sportsdirektør Pål Haukali Higson forteller at Oilers er i markedet og prøver å få oversikt på hvem som er tilgjengelige for å komme. De fleste bevegelsene i ishockeymarkedet skjer på sommertid, men overgangsvinduet er åpent til 15. februar. Slik RA forstår det vil det ikke gå så lang tid, og det er i all hovedsak en løper til topprekkene de er på jakt etter.

– Vi diskuterer med agenter og andre, sier Higson.

Tyler Sikura til Oilers?

På denne årstiden er det sjeldent spillere som står tilgjengelig fra forrige sesong. Da må det ha vært en skade eller noe annet som har satt dem ut en stund.

Løsningen for Oilers kan fort ligge i en spiller som slippes av en klubb. Noen har ikke fått den rollen de ønsker, mens andre ikke har prestert slik klubben behøver. Det er også lag som er nødt å kutte kostnader.

I det markedet er det Higson nå jobber for å sikre en forsterkning til Oilers for resten av sesongen. Det finnes også en spiller i markedet som Oilers allerede har møtt denne sesongen.

CHL-motstander Bolzano har fristilt 31-åringen Tyler Sikura fra kontrakten. Han var med på å tape 0–1 mot Oilers i CHL i oktober, og har ifølge SportsNews reist hjem av familiære årsaker.

Den 183 centimeter høye løperen kan spille både center og ving. I løpet av 384 AHL-kamper (nordamerikansk nivå to) har Sikura notert seg for 182 målpoeng.

– Er Tyler Sikura en av spillerne dere vurderer nå?

– Vi vurderer alle som er potensielle i markedet, og vil ikke gå inn på enkeltspillere, sier sportsdirektør Higson.

Han tror også det kan gå relativt raskt når det først klaffer.

– Det er sjeldent et langtidsprosjekt på denne tiden. Det kan bli fort avklart, sier Higson.

Tyler Sikura har ikke besvart RAs henvendelse.

Forrige sesong forsterket Oilers med backen Christian Bull, samt løperne Rob Bordson og Markus Søberg. Året før var det Bordson, Greg Mauldin og backen Tristan Thompson som ble hentet inn.