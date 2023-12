Keeperskade og straffetap for Oilers: Dette sier Holm

Oilers avsluttet 2023 med straffetap mot Sparta på borteis.

I opptakten til kampen var skader den store snakkisen i Stavanger. Tommy Kristiansen, André Bjelland Strandborg, Christoffer Karlsen, Martin Gran, Anders Tangen Henriksen, Thomas Higson og Didrik Baanerud er skadet. Natt til fredag ble også Amandus Klungtveit satt ut av spill med omgangssyken. Da kampen i Sarpsborg gikk i gang ble den allerede alvorlige skadesituasjonen forverret.

Keeper Henrik Holm gikk av med skade etter 2.32 av første periode. Reservekeeper Jens Hoekstra måtte inn, og Sparta tok ledelsen 1–0 fem minutter senere.

Etter kampen har Oilers-keeper Holm oppløftende nyheter til fansen.

– Jeg fikk meg en trøkk helt i starten på kampen, og hadde for vondt til å fortsette. Det er ikke noe alvorlig, og jeg regner med å være tilbake snart, sier Holm til RA.

Oilers var nødt å rulle på tre rekker med den tynne besetningen. Sparta var ikke spesielt bedre rustet for spill med kun fire backer i bruk gjennom kamper.

Jakten på utligning tok seg opp i andre periode, men det var ikke før midten av tredje periode at Greg Mauldin dukket opp da Oilers behøvde det. Den amerikanske veteranen utlignet til 1–1 og sikret spilleforlengelse.

Der ble det hett da Tristin Langan fikk to minutter for slashing mot Spartas Håvard Salsten. Jens Hoekstra reddet flere skudd fra sarpingene og holdt liv i håpet om to poeng.

Straffeslagene var det ni stykker som ikke fant ut av, men Magnus Nilsens straffe åpnet både konkurransen og ble det eneste målet.

Poengtapet fikk lite betydning på tabellen. Oilers avslutter 2023 på tredjeplass med 60 poeng etter 26 kamper, og har tolv poeng opp til serieleder Storhamar (28 kamper). Vålerenga holder andreplassen med 63 poeng på 27 kamper. Dermed har Oilers en god mulighet til å klatre i uken etter jul med kamper mot begge lagene foran.

Neste kamp er torsdag 4. januar. Da kommer serieleder Storhamar til DNB Arena. To dager senere er det Vålerenga-Oilers i Jordal Amfi.

Artikkelen oppdateres.

