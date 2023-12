Forfallskrise i Oilers: – Må samle oss

Skader er en del av sporten, og sykdom finnes overalt. Likevel er det veldig mye for Oilers akkurat nå. Fra før er Tommy Kristiansen, André Bjelland Strandborg, Christoffer Karlsen, Martin Gran og Thomas Higson ute. I torsdagens kamp mot Ringerike Panthers endte også Anders Tangen Henriksen i en losje sammen med de skadde spillerne. Han testes fram mot kampstart og er usikker til lørdagens bortekamp mot Sparta.

Attpåtil ble enda en spiller helt uaktuell til årets siste Oilers-kamp. Natt til fredag fikk Amandus Klungtveit omgangssyken, kun noen timer etter han plukket sitt første målpoeng i EHL. Dermed ser det enda tynnere ut for Anders Gjøses menn.

– Henter dere inn forsterkninger fra junioravdelingen?

– Jeg tror ikke det, sier Oilers-trener Anders Gjøse – og forklarer:

– Jeg er usikker på hvordan det ville blitt om vi tok opp noen som ikke har trent med oss, eller kun har én trening tidligere, for å prestere i kamp på et nivå de aldri har prøvd seg på. Vi som er igjen må samle oss og ta det ekstra ansvaret.

---

OILERS 2023–24

Benyttede spillere: Henrik Holm, Jens Hoekstra, Dan Kissel, Mathias Trettenes, Ludvig Hoff, Tristin Langan, Nick Dineen, Anders Tangen Henriksen (skadet, usikker til Sparta-kampen), Andreas Klavestad, Cliff Watson, Christoffer Karlsen (skadet), Greg Mauldin, André Bjelland Strandborg (skadet), Simon Bourque, Martin Gran (skadet), Patrick Elvsveen, Kristian Østby, Sondre Bjerke, Patrick Ulriksen, Nicolai Bryhnisveen, Tommy Kristiansen (skadet), Sander Husebø (lagt opp), Amandus Klungtveit (syk), Thomas Higson (skadet), Oliver Calik, Rasmus Olsen Brekke, Didrik Baanerud (skadet), Philip Mønnich Hagen og Iver Wick Karlsen.

---

Husebø ferdig og debutant i spill

Treneren peker også på at det ikke bare er å kaste inn noen og håpe at det fungerer. I torsdagens kamp ble det rullet på mellom to og tre rekker. Rasmus Olsen Brekke og Iver Wick Karlsen spilte under fire minutter. Oliver Calik og Amandus Klungtveit klokket begge inn rundt ti minutter hver. Tristin Langan, Greg Mauldin og Nick Dineen fikk derimot godt over 20 minutter hver, ifølge HockeyLive.

Med fem løpere ute, i verste fall seks om Tangen Henriksen ikke blir klar, er det meget tynt på løpersiden. Én av spillerne Oilers har benyttet fra junioravdelingen, Didrik Baanerud, er også ute med skade.

Anders Tangen Henriksen måtte av isen med skade torsdag. Han er usikker til Sparta-Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Vi kan ikke spille fancy. Det må være mer kynisk. — Kristian Østby

Før jul ble det også klart at løperen Sander Husebø er ferdig i klubben, og foreløpig har lagt skøytene på hyllen. Totalt har 29 spillere deltatt i kamper for Oilers denne sesongen etter at Oslo-gutten Rasmus Olsen Brekke (17) fikk EHL-debuten mot Ringerike. Han blir naturligvis med til Sarpsborg.

Der kommer Oilers til å stille med tre rekker pluss én ekstraløper om det ikke skjer noe spesielt. Det gjør at det blir enda mer istid fordelt på færre spillere.

Oilers-spiller: – Må være mer kynisk

Det skjer etter at Oilers ble hentet inn to ganger av bunnlaget Ringerike Panthers. Det ble en jevn og tøff kamp i DNB Arena, og det var helt på tampen at Oilers klarte å sikre seieren med to raske scoringer fra Dan Kissel.

– Hva må gjøres bedre mot Sparta?

– Det blir et annet kampbilde. Sparta er mer samlet. Det må vi også være. De er et lag som vil spille, og det har vi sett i kampene mot dem tidligere. Vi må være mer konsekvente i spillet med pucken, sier Gjøse.

Samtidig som Oilers slo Ringerike 5–3 havnet Sparta bakpå 0–2 etter første periode borte mot Lillehammer torsdag. På elleve minutter i midtperioden snudde sarpingene hele kampen med fem scoringer, og vant til slutt 6–3 i OL-byen.

Oilers-back Kristian Østby, som riktignok er fra Sarpsborg, er tydelig på hva som må til for å få med seg poengene mot Oilers’ tabellnabo.

– Vi må gjøre det litt enkelt. Vi kan ikke spille fancy. Det må være mer kynisk. Sparta er gode i Amfi’n, sier Østby.

Oilers-back Kristian Østby mener de må være mer kyniske mot moderklubben Sparta. (Kristoffer Knutsen)

Alt ligger dermed til rette for en spennende avslutning på Oilers-året. Etter årets siste kamp er det Storhamar hjemme og Vålerenga på borteis som venter Gjøses menn. Med elleve poeng og to hengekamper opp til Storhamar vil muligheten for seriegull i stor grad avhenge av de neste kampene.

Sparta-Oilers har kampstart lørdag klokken 18.30, og kan følges direkte hos Rogalands Avis.