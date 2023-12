Vondt ble verre for Oilers

For det har vært mye ondt og vondt i Oilers den siste tiden. På tribunen var visekapteinene Tommy Kristiansen og André Bjelland Strandborg. I tillegg hadde de følge av Christoffer Karlsen, Martin Gran og Thomas Higson. I løpet av kampen fikk de Anders Tangen Henriksen opp.

– Vi fylte nesten opp en losje i tredje periode, sier Anders Tangen Henriksen til RA.

Han måtte forlate isen tidlig på grunn av en lårhøne. Det er likevel grunn til optimisme.

– Jeg har fått behandling og kompresser. Forhåpentligvis er jeg klar til å spille lørdag. Hvis ikke blir det på nyåret, sier han.

Vingen fra Kvernevik er den femte løperen som havner på sidelinjen. De store skadeforfallene i Oilers har ført til at flere yngre spillere har fått prøve seg den siste tiden. Deriblant Rasmus Olsen Brekke. Oslo-gutten EHL-debuterte for Oilers i romjulskampen i DNB Arena.

Vi trenger konkurranse. Litt for mange spillere er blitt litt for komfortable. — Anders Gjøse

Gjøse etterlyser konkurranse

Oilers-trener Anders Gjøse måtte også ha med seg flere unggutter for å fylle opp og stille med fire løperrekker mot Ringerike.

Situasjonen begynner å bli vanskelig, særlig for de etablerte spillerne.

– Vi trenger konkurranse. Litt for mange spillere er blitt litt for komfortable, sier Gjøse.

Han ser gjerne at de skadde spillerne blir disponible igjen, og nå begynner behovet for påfyll utenfra å bli sterkt.

Anders Gjøse etterlyser konkurranse i Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Svak Oilers-periode

Det sto likevel ikke på innsatsen til de unge, og det var ikke der det skortet. Oliver Calik og Amandus Klungtveit tok sine første målpoeng da de serverte Patrick Elvsveens 2-1-scoring i begynnelsen av tredje periode.

Fram til da var det både hummer og kanari på isen i DNB Arena. Oilers åpnet greit og fikk med seg 1-0-ledelse til første pause. Deretter kom en av sesongens svakeste Oilers-perioder så langt.

– Vi kom ut i andre periode og var helt under isen, synes jeg. Vi slapp oss ned etter en brukbar start. Den andre perioden er altfor dårlig. Vi var godt forberedt på hva som ventet oss, men gjennomførte altfor dårlig. Jeg tror ikke vi vant én duell, sier trener Gjøse.

Da det først løsnet for Oilers i begynnelsen av tredje kom det nok en scoring. Dan Kissel sørget for det etter en nydelig pasning fra Mathias Trettenes. Med under ti minutter igjen kviknet Ringerike til igjen, og etter Esbjørn Volds redusering til 3–2 var det en Stavanger-gutt som leverte varene i DNB Arena. Ringerike-backen Jonas Slettebø Haughom serverte Jussi Tammela med en pasning som konkurrerte med playmaker Trettenes’ assist til Kissel, og utligningen var et faktum.

De siste to og et halvt minuttene sørget Kissel for at alle tre poengene ble i DNB Arena med to raske scoringer, og sikret eget hat trick.

Tøffe Østby tar skyld

Opphentingen til Ringerike i tredje periode var et stort faresignal.

– Det var to enkle mål vi slapp inn. Jeg må ta det siste på min kappe, sier Oilers-back Kristian Østby.

Den 201 centimeter lange backen sto selv for litt knuffing i første periode. Det tilhører sjeldenhetene at storvokste Østby er sterkt involvert i det fysiske spillet.

– Jeg må prøve å spille på det jeg har. Jeg er stor og sterk, sier Østby.

Kristian Østby (i hvit drakt) knuffet mot Ringerikes Leonards Rimjans. (Kristoffer Knutsen)

– Er det en ny utgave av Kristian Østby?

– Jeg vet ikke om det er en ny utgave, men jeg prøver i alle fall, sier han.

– Hva gjør skadene med dere?

– Det blir en ekstra påkjenning. De unge guttene gjør gode kamper, og produserte ett mål mot Ringerike. Samtidig må vi bli mer kyniske, sier Østby.

Serieleder Storhamar slo Stjernen 3–2 etter spilleforlengelse, og tapte dermed ett poeng i forspranget ned til Oilers’ tredjeplass. Det er elleve poeng opp for Gjøses menn til tabelltoppen, med to kamper mindre spilt.

Oilers-året avsluttes lørdag. Da venter Sparta på borteis i Sarpsborg.





---

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Stavanger Oilers – Ringerike Panthers 5–3 (1–0, 0–1, 4–1)

DNB Arena, 3856 tilskuere.

Mål: 1–0 (13.46) Cliff Watson (Nick Dineen), 1–1 (20.15) Tammela (Bemström), 2–1 (41.21) Patrick Elvsveen (Amandus Klungtveit, Oliver Calik), 3–1 (42.14) Dan Kissel (Mathias Trettenes, Andreas Klavestad), 3–2 (51.49) Vold (Byrkjeland), 3–3 (56.35) Tammela (Haughom, Dokken), 4–3 (58.36) Kissel (Ludvig Hoff), 5–3 (59.43) Kissel (59.43) (Trettenes).

Utvisninger: Oilers 5 x 2 min., Ringerike 5 x 2 min.

Skudd: 28–24.

---