Skadeskutt Oilers vil forlenge seiersrekken

Julen er over, og romjulen feires med full serierunde i ishockeyens toppserie EHL. Oilers-motstander Ringerike har ennå til gode å ta poeng mot Oilers etter 19 seriekamper og fire i sluttspill. Det er med på å gi motivasjon før julematen skal forbrennes på isen.

– Historikken er kul. Det må være en målsetting for oss å fortsette den trenden, sier Anders Tangen Henriksen til RA.

Oilers-vingen fra Kvernevik spilte selv for Ringerike Panthers da han forlot Stavanger og DNB Arena i 2018. Etter én sesong på Hønefoss, etterfulgt av to i Sarpsborg for Sparta, kom Tangen Henriksen tilbake til Oilers sommeren 2021. Der har han vært med på å vinne to strake NM-gull, og er godt i gang med jakten på de tredje på rad.

Alle lagene som kommer til DNB Arena er ekstra skjerpet for å møte Oilers. — Anders Tangen Henriksen

Kontinuitet

Til nå har det ført til at Oilers er på 3. plass med tolv poeng opp til serieleder Storhamar. Riktignok har Petter Thoresens menn på Hamar to flere kamper, men det er ingen tvil om at Tangen Henriksen og Oilers sikter høyere enn tredjeplass. Ringerike har en tilsvarende situasjon, bare i andre enden av tabellen.

Klubben har mål om sluttspillplass, noe som var historisk da de klarte det i 2022 og røk ut etter fire tap mot Oilers.

Etter 25 kamper har Ringerike 14 poeng, som er åtte færre enn Lørenskog etter 24 kamper. Det gjør at behovet for poeng er stort for begge lagene.

– Alle lagene som kommer til DNB Arena er ekstra skjerpet for å møte Oilers. Sånn er det bare. Vi må være klare i skallen, sier Tangen Henriksen.

Det er også noe av det hans navnebror, Oilers-trener Anders Gjøse, tenker på før romjulskampen på hjemmebane.

– Vi må få satt vårt spill. Det har vært utfordrende mot dem på bortebane også. De spillet litt annerledes enn de andre lagene. Vi må ha bra forecheck (høyt press, ishockeyterminologi) og spille godt i midtsonen uten pucken, sier Gjøse.

Skadene fører til at Oilers-trener Anders Gjøse må bruke flere unge spillere mot Ringerike. (Carina Johansen/NTB)

Ringerike er laget på toppnivå med definitivt best kontinuitet på ledersiden. Trener Martin Boork er inne i sin 14. sesong i klubben, og har tatt laget opp to ganger – og ned én – i løpet av årene.

I likhet med sin far, den svenske trenerlegenden Leif Boork, står han fjellstøtt på egen filosofi. Det har gjort Ringerike til et lag som utfordrer de store lagene i enkeltkamper.

– Vi må komme ut med masse energi. Vi vet Ringerike setter oss på rauå hvis vi gir dem muligheten, sier Tangen Henriksen.

Ringerike Panthers-trener Martin Boork er den treneren med lengst ansiennitet. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Oilers-skader

Etter en kort juleferie gikk Oilers på is andre juledag, og gjennomførte ny økt onsdag.

Der var det en gladnyhet for Oilers-supporterne. Snikskytteren Christoffer Karlsen er nemlig med på isen igjen etter nesten to måneder på sidelinjen, men torsdagens kamp kommer for tidlig for ham. Det er usikkert om han kan bli klar til lørdagens bortekamp mot Sparta.

Profilen Tommy Kristiansen avventer svar på hvor lenge han er ute etter å ha tatt nye bilder av skaden, mens Martin Gran og André Bjelland Strandborg var på isen i DNB Arena denne uken med skøyter og hjelm. Sistnevnte er etter alt å dømme tilbake på isen i kamp i løpet av januar. Visekapteinen ble skadet da han spilte landskamper for Norge tidligere i desember.

Skadene gir plass til Rasmus Olsen Brekke. 17-åringen fra Oslo benytter romjulskampen til å debutere i EHL. U18-landslagsspilleren har 34 målpoeng på 18 kamper for Oilers U20 denne sesongen – og er inne i sin andre sesong i byen.

Jakten på forsterkninger har ikke materialisert seg gjennom julen. Det betyr at Oilers sannsynligvis fullfører sesongen med den spillerstallen de har nå.

Oilers-Ringerike kan følges direkte hos Rogalands Avis fra kampstart 18.00.

Resten av runden i EHL består av følgende kamper: Lørenskog-Comet, Stjernen-Storhamar, Lillehammer-Sparta og Frisk Asker-Vålerenga.