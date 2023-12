Begge lagene har en del å spille for. Ringerike jakter sluttspillplass, mens Stavanger Oilers har en luke på tolv poeng opp til serieleder Storhamar. Riktignok har Hamar-laget spilt to flere kamper, men poengene er det et sterkt behov for i DNB Arena.

Det ligger dermed an til å bli en spennende siste halvdel på sesongen i ishockeyens toppliga, EHL. Lørdag venter Sparta i Sarpsborg for Oilers.

Følg Stavanger Oilers-Ringerike Panthers direkte her: