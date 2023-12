Erkjenner behov for umiddelbart påfyll

Stavanger — De regjerende dobbeltmesterne henger med i kampen om seriegullet med ni poeng opp til Storhamar og én kamp mindre spilt. Likevel hangler det. Kraftig.

Etter torsdagens kamp mot Lørenskog ringes julen inn. Er prestasjonen er på nivå med det som ble vist innledningsvis mot Comet tirsdag kan det fort ende i tap mot et av de litt bedre bunnlagene.

Det er selvsagt en situasjon som er uakseptabel for Oilers som klubb. Samtidig er det enkelt å forklare. Med så mange spillere ute med skader er det ikke bare snakk om en hel rekke som mangler.

Så langt har klubben hatt is i magen i forhold til å plusse på spillertroppen. Da RA spurte sportsdirektør Pål Higson om temaet for en uke siden fortalte han at de ikke jobbet aktivt med å hente noen.

– Vi kan ikke ta hensyn til to uker i desember. Bruk av den siste importplassen er mer i et sesongperspektiv, sa Higson.

Siden det har også navnet til visekaptein André Bjelland Strandborg dukket opp på skadelisten.

Nå tar trener Anders Gjøse i mye større grad bladet fra munnen når RA utfordrer ham på hva han mener om temaet. Han vil ikke komme med direkte krav til klubb og sportssjef, men sier det som det er:

– Det diskuteres. Vi har en løpende dialog rundt temaet, erkjenner Gjøse.

Både norsk og utenlandsk

Han peker på at markedet styrer med tanke på å fylle den siste plassen på utlendingskvoten og at det ikke florerer med klassespillere til rett pris.

– Og det er ikke ønskelig å hente noen som ikke kan bidra til å løfte dette.

– Hva med å se på mulighetene for å hente en mann som Vegard Faret hjem igjen, eller faktisk betale noen kroner for å hente norske spillere under kontrakt?

– Det er absolutt en mulighet. Så er det noen med norsk pass som spiller i utenlandske klubber også, sier Oilers-treneren.

Etter måneder med sterkt redusert tropp kaller han en spade for en spade etter nestenulykken mot Comet.

– Om vi skal henge med i toppen, som er hva klubben ønsker, så trenger vi å få de skadde spillerne tilbake. Eventuelt må vi få inn noen nye fra utsiden nå.

Dette ble ikke et mindre aktuelt tema etter prestasjonen mot Comet – og det kan du skrive! — Anders Gjøse

Det svært slette inntrykket de fleste satt med etter Comet-kampen bare forsterker det hele.

– Dette ble ikke et mindre aktuelt tema etter prestasjonen mot Comet – og det kan du skrive! Dette bare gjør diskusjonen enda mer aktuell. Vi bør definitivt forvente en høyere kvalitet. Nå er det snart jul. Vi får se. Det som er sikkert er at vi må opp flere hakk fra det som ble vist i starten av tirsdag.

Vil ikke overtale svigerfar

Kaptein Mathias Trettenes mener at det ikke er hans plass å overtale svigerfar og klubbeier Tore Christiansen til å åpne lommeboken for sikre forsinkede julegaver under høytiden som kommer.

Samtidig er en av de virkelig store stjernene i ligaen også svært realistisk om situasjonen. Aller mest ønsker han seg mer klarhet i skadesituasjoner og spillere tilbake i julegave. Trettenes mener nemlig at laget langt på vei er godt nok om alle er med.

– Jeg er usikker på hvor lenge alle de skadde spillerne våre er ute. Det er dessverre litt for mange som er topp seks og topp ni-spillere som mangler. Nøkkelspillere for å prestere, sier Trettenes.

Oilers-kaptein Mathias Trettenes. (Carina Johansen/NTB)

Han passer også på å rose juniorene som har gjort så godt som de kan for å fylle hullene en periode. Den tidligere utenlandsproffen vet godt at det ikke er enkelt.

– Vi har klart oss ganske greit en periode med en lei skadesituasjon tatt i betraktning, men likevel bør det se bedre ut enn det gjorde mot Comet tirsdag.

Det som uansett er sikkert er at så mange forfall som Oilers sliter med nå ikke kun har effekt i selve kampene.

Også treningshverdagen blir betydelig svekket uten tungvektere som Tommy Kristiansen, Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg og Martin Gran ute samtidig.

Det gir åpenbart følger i det lengre løpet.