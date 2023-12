Vil ha revansj mot bunnlag

Ord som begredelig, flaut og skandale ble brukt for å beskrive Oilers’ bortetap mot Comet 4. november. Anders Gjøses menn vant skuddstatistikken 27–8 og hadde definitivt pucken mest. Begge lagene hadde tre utvisninger hver. Det var ingen unnskyldninger for Oilers. Ser man bort fra Sondre Bjerkes ene scoring var det absolutt ingenting som stemte for Oilers, som tapte 1–2.

Kampen ble i ettertid referansepunktet på Oilers’ bunnivå.

Tirsdag kommer Comet til DNB Arena, og da ønsker Oilers å vise seg fra en langt bedre side enn de gjorde i det som er en av de svakeste kampene i klubbens historie.

– Det er superviktig at vi viser oss fram. Vi å være påskrudd fra start, og forrige gang vi møtte dem fikk vi se hvordan det gikk da vi ikke var det. Nå har vi hatt pausen til å hente oss inn, og kjørt godt der, sier Oilers-kaptein Mathias Trettenes til RA.

Anders Gjøse vil se et skjerpet Oilers mot Comet.

Landslagspause

Trener Anders Gjøse er ikke uenig med kapteinen.

– Jeg forventer å se at vi er ordentlig skjerpet, sier han.

Han mener de har hatt en god landslagspause.

– Det har vært bra. Vi har blåst ut skikkelig, og skøytet mye, sier Gjøse.

Likhetstrekkene mellom de to oppgjørene er nærhet til landslagspauser. Kampen i Halden var den siste før oppholdet i november. Nå er det den første kampen etter landslagets desembersamling i den slovakiske hovedstaden Bratislava. Der har Oilers vært godt representert med både Mathias Trettenes, André Bjelland Strandborg, Kristian Østby, Patrick Elvsveen og keeper Henrik Holm.

André Bjelland Strandborg ble skadd på landslagssamling og spiller ikke mot Comet. (Kristoffer Knutsen)

Kokainskandale

I mellomtiden har det også skjedd ting i Halden. Comet-spillere har testet positivt for bruk av kokain. Etter det Halden Arbeiderblad erfarer skal det dreie seg om fire spillere. Klubben har selv ikke bekreftet antallet, men gjør nå rutinemessige tester av spillerne for å hindre at det skjer igjen.

Etter det har haldenserne hentet inn den svenske keeperen David Otter og utespilleren Sebastian Hansson. Duoen ble klar for Comet forrige uke, og er etter alt å dømme med til DNB Arena.

Der er det derimot vanskeligere å stable mannskapet på føttene for Oilers.

Oilers-skader

Tommy Kristiansen, Christoffer Karlsen og Martin Gran er fortsatt på sidelinjen. Mens André Bjelland Strandborg var med landslaget fikk også han seg en smell, og er på sidelinjen inntil videre. Det er nå lite trolig at Kristiansen, Karlsen og Gran er tilbake før kalenderen viser 2024.

Det fører til at Anders Gjøse må finne løsninger med det mannskapet han har tilgjengelig. Ludvig Hoff har allerede prøvd seg litt sammen med Dan Kissel og Mathias Trettenes. Mot Comet spiller de sammen.

– Jeg velger også å holde Nick Dineen på vingen, sier Gjøse – som dermed holder Dineen sammen med Greg Mauldin og centeren Tristin Langan.

Centeren Oliver Calik tar plassen mellom Patrick Elvsveen og Anders Tangen Henriksen i tredjerekken, mens Sander Husebø, Iver Wick Karlsen og Amandus Klungtveit utgjør fjerderekken. Blant backene er alle skadefrie.

Oilers-kaptein Trettenes virker ikke bekymret for skadesituasjonen i laget.

– Slikt skjer i løpet av en sesong. Vi er godt skodd for mer istid. Samtidig håper jeg det er noen som kommer tilbake snart, sier han.

Skadene medfører også litt nye roller, som Dineens vingopptreden og juniorer på seniornivå.

– Det er alltid spennende med litt nye roller for folk, sier Trettenes.

Oilers ligger på tredjeplass med to hengekamper og tolv poeng opp til serieleder Storhamar. Comet er helt sist i EHL.

Tirsdagens kamp starter klokken 18.00 i DNB Arena, og kan følges direkte hos Rogalands Avis. Deretter venter Lørenskog på borteis torsdag, før romjulskampene mot Ringerike Panthers (28. desember, DNB Arena) og Sparta (30. desember, Sparta Amfi).

