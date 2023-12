Oilers-spiller legger opp

Stavanger — Lokale Sander Husebø har nå bestemt seg for å gi seg med hockeyen. Motivasjonen manglet for å satse videre.

Venstrevingen har slitt med å få spilleid og reiste i november på lån til Lørenskog sammen med Thomas Higson. Håpet var at det skulle få gang på lysten. Det hjalp ikke.

Selv om Husebø nå legger bort skøytene er døren åpen for at det kan endre seg.

– I første omgang trenger jeg å få det litt på avstand. Det skal jeg bruke tid på i julen. Så får vi se hva som skjer. Akkurat nå ser jeg for meg å jobbe en periode, kanskje ta noen fag eller se på muligheten for fagbrev som tømrer, sier spilleren til oilers.no.

Ingen enkel avgjørelse

Han er klar på at det ikke var en enkel avgjørelse.

– Absolutt. Like fullt føles det riktig nå. Jeg hadde nylig et møte med Pål Higson. Han var ærlig på at det ville bli tøft å få spilletid ut over i sesongen. Dermed blir alternativet nye utlån. Ukene i Lørenskog var for så vidt en grei erfaring, men det ga ikke den mersmaken jeg trenger akkurat nå. Dermed ble vi enige om å terminere kontrakten, sier Sander.

Sportssjefen har forståelse for valget. Samtidig synes han det er trist når lokale talenter gir seg.

– Jeg håper Sander finner tilbake driven til å se på flere muligheter til spill på EHL-nivå. Terskelen for istid i Oilers høy og konkurransen knallhard. For å fortsette utviklingen sin er Sander avhengig av et fast kamptilbud på høyt nivå.

37 kamper

Husebø debuterte for Oilers i 2020 og fikk totalt 37 seriekamper i denne omgang.

Denne sesongen spilte han åtte ganger og scoret ett mål.

Oilers sliter for tiden med store skadeproblemer. Blir det ikke bedring ganske kjapt etter jul er det ventet at klubben vil forsterke stallen. Den siste tiden har de mer eller mindre vært nødt til å kjøre på med en ren juniorrekke.

Pål Higson har fortsatt en plass åpen på utlendingskvoten, mens det norske markedet som vanlig er langt vanskeligere om en skal ha fatt i god nok kvalitet.

