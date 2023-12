Lettelsens skrik fra Trettenes

Dette var oppgjøret hvor Oilers skulle revansjere 2-1-tapet for Comet tidligere i høst. Et tap som er blant de mest pinlige i klubbens historie.

Men i stedet for å feie over tabelljumboen gikk det helt galt fra start av for Oilers. Comet, som etter seieren mot Oilers har vært mest i spaltene etter at fire av spillerne ble tatt med kokain i blodet, gikk ut helt uten respekt.

Etter drøye tre minutter tok laget fra Halden ledelsen i et sjokkert DNB Arena.

Oilers tok etter hvert over spillet, men fikk ikke pucken i mål. Effektiviteten var som blåst bort igjen hos hjemmelaget.

Faktisk var de heldige som ikke gikk til den første pausen med 0–2 i sekken. Jens Hoekstra dro fram en ellevill redning med 1.40 igjen. Comet var i ferd med å sette pucken i åpent nett, men en desperat og utspilt Hoekstra slengte ut spaken. Skrudde traff køllen høyt på skaftet og gikk utrolig nok ikke i mål.

I den andre perioden fikk Oilers endelig begynt på ryddejobben. Etter 25 minutter våknet kaptein Mathias Trettenes og prikket inn 1–1. Da trodde nok de fleste at det skulle være takk og farvel.

Slik ble det likevel ikke. Det kladdet for Oilers. Laget virket trege og litt ubesluttsomme foran mål. Til sist ble likevel den store dominansen med puck tellende da gamlefar Greg Mauldin tok ansvar og satte inn 2–1 like før 2. periode var over.

I den tredje perioden hevet Oilers seg endelig. Da Tristin Langan iskaldt satte 3–1 etter 47 minutter var mye gjort for hjemmelaget. Da Comet fikk to spillere utvist samtidig med sju minutter igjen viste Oilers ingen nåde. 4-1-målet til Dan Kissel drepte kampen.

Dermed unngikk Oilers det som lenge så ut som et nytt bananskall. Samtidig var det på ingen måte en imponerende forestilling av hjemmelaget. Keeper Jens Hoekstra ble kåret til Oilers bestemann. Det sier det egentlig meste når motstanderen heter Comet.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Stavanger Oilers-Comet 4-1 (0-1, 2-0, 2-0)

DNB Arena, 3542 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (3.05) Pelle Hedlund.

2. periode: 1–1 (25.08) Mathias Trettenes (Hoff), 2–1 (39.37) Greg Mauldin (Bjerke).

3. periode: 3–1 (47.19) Tristin Langan (Dineen, Bourque), 4–1 (52.46) Dan Kissel (Klavestad, Dineen)

Utvisninger: Oilers 2x2 min. Comet 5x2 min.

Skudd: 48-18

Dommere: Stian Flåten og Robin André Berg.

---