Slik vurderes Oilers-stallen

Spillerne er vurdert ut fra forventet rolle i laget, og karakterskalaen går fra 1 (svakest) til 6 (sterkest).

Henrik Holm (6)

Den stødige førstekeeperen har kanskje stått sin aller beste sesong så langt. Har fått mindre hjelp fra spillerne foran ham, og selv om han ikke har sluppet inn flere mål har det vært farligere målsjanser mot. Har også gitt Oilers muligheten til å vinne jevne kamper, og det er naturligvis jobben hans.

Jens Hoekstra (5)

Stor overraskelse de gangene han har blitt sluppet til. Holdt nullen i CHL-seieren mot Bolzano i oktober, og i de tre første EHL-kampene. Har ikke fått prøve seg i de tøffeste kampene hjemme i Norge ennå.

Backer:

Andreas Klavestad (5)

Offensivt er Klavestad tidvis briljant, og når han bruker farten til å skape farlige situasjoner er han nærmest uslåelig. Det som holder ham borte fra toppkarakteren er offensiv naivitet og de defensive feilene som tidvis straffer laget hardt med farlige målsjanser mot. Luker han bort det er han klar for et høyere nivå.

Cliff Watson (5)

Har framstått som den beste defensive signeringen i konkurranse mot skadde Bourque. Den storvokste backen kan brukes i alle spillets faser, og har vært involvert i både over- og undertall. Noe av det spesielle er at han verken framstår med klare styrker eller svakheter. En ren kopi av tidligere Oilers-back Adrian Veideman.

Simon Bourque (3)

Fra en rå sesongstart til skade og mer usikkert spill. Kommer fra to år i den østerrikske klubben Innsbruck – kjent for en spillestil der det defensive legges til siden for å skape offensiv ishockey. Det har vist seg å være en naturlig del av stilen til Bourque. Får han det offensive til å rulle resten av sesongen vil det bli kult.

Kristian Østby (5)

Ny vår i høst og vinter for EHLs lengste back. Bærer ikke preg av problemene med håndleddet, og har begynt å bidra mer offensivt. Har allerede tangert egen bestesesong i Oilers poengmessig.

Kristian Østby har gjort det bra for Oilers. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Patrick Ulriksen (4)

Startet sesongen med å komme tilbake etter skade, og har sakte, men sikkert funnet tilbake formen. Er blant ligaens aller beste defensive backer på sitt beste. Det får han ikke nok tillit til nå.

Sondre Bjerke (3)

Nykommeren har levert mye rot og fjas, men skal ha for at han prøver å skape noe offensivt. Har variert fra et fryktelig lavt bunnivå til et bra toppnivå. Kan bli spennende å se hvordan det går i siste halvdel.

Nicolai Bryhnisveen (2)

Glimtet til med noen gode kamper i toppuken (mot Vålerenga, Storhamar og Sparta), men har ikke tilført laget mer enn en ekstra back etter han kom tilbake fra danske SønderjyskE. For mange feil i egen sone.

Thomas Higson (4)

Fikk veldig lite tillit i Oilers og har derfor endt opp med to låneopphold. I Comet gjorde han sine saker bra i et utrolig tøft lag, mens han i Stavanger-guttenes habitat Lørenskog løftet spillet til et nytt nivå. Har ikke fått tilstrekkelig med sjanser i Oilers til tross for mindre risikabelt spill enn både Bjerke og Bryhnisveen. Merkelig prioritering. Higson framstår moden i valgene han tar og har bra størrelse. Litt ekstra fart på skøytene kan løfte ham til et nytt nivå.

Løpere:

Dan Kissel (4)

Produserer godt og har hatt noen ekstreme kamper. Samtidig er det noen kamper der han har vært helt usynlig. Kissel er en toppspiller, og Oilers-historiens mestproduserende. Da forventes det naturlig nok mer av ham i alle kamper.

Mathias Trettenes (5)

Den hjemkomne kapteinen har et nivå som er langt høyere enn de andre, og kan egentlig kun måles med Patrick Thoresen i EHL-sammenheng. Har, dessverre for Oilers, slitt med litt skader og sykdom. Mathias Trettenes i storform er akkurat det Oilers trenger for å være helt i toppen av norsk ishockey.

Mathias Trettenes er tilbake i Stavanger. (Carina Johansen/NTB)

Ludvig Hoff (4)

Har variert i spillet fem mot fem. Det fysiske spillet er dempet, og det var noe som var med på å gjøre ham nesten ustoppelig forrige sesong. Litt mer fyr i øynene, så er Ludvig Hoff blant ligaens beste spillere igjen.

Tristin Langan (5)

Uheldig start på Oilers-oppholdet med kneskade i generalprøven før CHL-kampene. Resten er historie. Den beskjedne canadieren blir bedre for hver kamp han spiller. Er ikke fasilitert for mye poeng gjennom spill i en topprekke, men har likevel klart å produsere 19 målpoeng på 22 kamper. Det beste ser ut til å ligge foran, og Langan er en attraksjon som ikke lar det offensive gå ut over den defensive innsatsen.

Tristin Langan har virkelig kommet i gang med Oilers-karrieren. (Carina Johansen/NTB)

Anders Tangen Henriksen (5)

Enormt god start på sesongen, og har klart å klore seg til en plass i overtall. Kvernevik-karen fortsatte på mange måter der han avsluttet forrige sesong. Det er gøy å se på når Tangen Henriksen er i form. Energien spruter.

Christoffer Karlsen (3)

14 poeng på 15 kamper, men det var mye som ikke stemte helt før han ble satt ut med det som nå går over grensen for å være en langtidsskade. Det som før sommeren var en naturlig kjemi med Hoff og Strandborg er nå blitt brutt opp. Blir han skadefri vil han nok glimte til igjen mot slutten av sesongen.

Nick Dineen (4)

For en ekstrem variasjon. En skygge av seg selv når han skal produsere, mens han mellom Tommy Kristiansen og Greg Mauldin ble seende ut som en million dollar. Trenger sårt å få Kristiansen med i gamlisrekken. Da blir det gang på ting for Dineen også.

André Bjelland Strandborg (3)

Lider på mange måter samme skjebne som Karlsen, og har ikke blitt fasilitert for høy produksjon. Pliktoppfyllende og hardtarbeidende, men et klart steg ned fra forrige sesong.

Greg Mauldin (5)

Evighetsmaskinen og arbeidsjernet. Gjør aldri mer enn det som er forventet, men det er helt greit med skyhøye forventninger. 41-åringen avgjør kamper i begge endene av isen, og sammen med Tommy Kristiansen er han fortsatt dynamitt. Alderen har definitivt ikke satt sine spor på Greg Mauldin ennå.

Greg Mauldin avgjør kamper i begge endene av isen. (Carina Johansen/NTB)

Martin Gran (2)

Ble hentet for å tilføre Oilers offensiv kraft, men har ikke levert i nærheten av det omgivelsene forventet. Sjansene var der fram til han forsvant med kragebeinsbrudd. Det var likevel noe “nesten” over det hele, litt som med Markus Søberg forrige sesong. Nesten er ikke nok til å vinne noe som helst, og for Oilers’ del bør Gran komme tilbake fra skadeoppholdet med påfyll av selvtillit slik han kan vise igjen på den måten han gjorde på Lillehammer.

Patrick Elvsveen (3)

Har ikke fått godt betalt for det han har gjort, og er kanskje i grenseland til en firer. Med en fart man knapt har sett i Stavanger etter Peter Lorentzen har han potensial for å få til mye. Gjør en god defensiv jobb, men det er lov å håpe på litt bedre uttelling i siste halvdel av sesongen.

Oliver Calik (3)

Gjør jobben som forventes av ham, men produksjonen har helt uteblitt. Null målpoeng på 23 kamper. Har tatt store steg defensivt, men har mye å gå på framover i sin første skikkelige seniorsesong.

Spillere med under ti kamper, som dermed ikke er vurdert: Tommy Kristiansen, Sander Husebø, Philip Mønnich Hagen, Didrik Baanerud, Amandus Klungtveit og Iver Wick Karlsen.

