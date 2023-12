Prioriteringens pris for Oilers

Vegard Farets inntreden i Lørenskog har ikke vært annet enn en braksuksess. Han har vist at EHL er et nivå har absolutt behersker, samtidig som poengproduksjonen og jakten på mål ikke fører til farligheter andre veien.

Spilleren Oilers ikke ga kontrakt i sommer er nå landslagsspiller.

Hvordan i alle dager kunne det skje?

For å finne svaret på det må man tilbake til da Faret signerte en korttidskontrakt med Oilers for å prøve seg i august 2022. Vingen fra Madla hadde akkurat kommet hjem etter seks år i USA. Han fikk riktignok aldri prøvd seg i de beste junior- og universitetsligaene, men hadde holdt karrieren gående siden han forlot Stavanger og Oilers U20 i 2016. Den gang var han aldri aktuell for A-laget.

I løpet av tiden i USA gikk Faret fra å være gutt til mann. Studier, bo for seg selv og alle tingene det medfører. Det var også noe annet som skilte seg ut. Han holdt ishockeykarrieren gående selv om han ikke fikk et gjennombrudd i løpet av tenårene. Det er svært sjeldent man ser noen lykkes med det, rett og slett på grunn av at få finner en måte å gjøre det på.

Det er en konsekvens av oppbyggingen av norsk ishockey. De fleste klubber sliter med å tette gapet mellom U20, som er eldste juniornivå, og A-laget. Etter at toerlagene ble bannlyste fra 1. divisjon har også den muligheten til å holde spillerutviklingen i egen klubb forsvunnet, og naturligvis klubbenes kapasitet til å følge opp.

Faret holdt likevel karrieren gående kombinert med studier i USA, og hadde plutselig i alder av 25 år blitt god nok til å spille i EHL. Han står for meg som beviset på at det er mulig å lykkes med å gå en annen vei. Samtidig krever den veien en tøff mentalitet og ekstreme mengde motivasjon for å lykkes.

Oilers valgte i sommer å hente mange nye spillere, naturlig nok med Anders Gjøse som ny trener. De fleste trenere har spillere de ønsker med seg, og blant spillerne han har tatt med seg fra Hamar er Patrick Elvsveen – en direkte konkurrent til Faret som ving utenfor topprekkene.

Faret har produsert 25 målpoeng på 23 kamper. Kun Mathias Trettenes (26 poeng på 19 kamper) og Dan Kissel (27 poeng på 23 kamper) har flere i Oilers.

Med fasiten i hånd er det lett å kritisere Oilers for avgjørelsen, og det framstår helt banalt at de har latt en landslagsspiller oppvokst noen hundre meter fra ishallen forlate dem.

Produksjonen i Oilers ville trolig ikke vært den samme som han har i Lørenskog. Han ville hatt tøffere konkurranse om istid, og i tillegg får Oilers færre overganger siden de er mindre presset ned i egen sone enn Lørenskog.

Den enorme produksjonsøkningen fra tre målpoeng på 26 kamper for Oilers i fjor til over ett poeng i gjennomsnitt i år kan sammenlignes med da Robin Haglund Mathisen gikk til Manglerud Star på utlån. I en pandemipreget sesong fikk han med seg 22 målpoeng på like mange kamper, etter en sesong i Oilers med seks poeng på 44 kamper.

Miljøet, tilliten og rollen var plutselig helt annerledes. Han fikk skinne. Det samme gjør Faret nå.

Oilers bør ikke bare hente Vegard Faret hjem, men han må få en rolle som passer ham. Fysikken er helt rå, og i Tommy Kristiansens skadefravær ville han vært en spennende spiller sammen med Greg Mauldin og Nick Dineen. Da hadde han underholdt i DNB Arena med muskler og poeng – i ren gladiatorstil.

Nå får han heller bidra med målpoeng for Lørenskog i samme hall.