Oilers har to spillere tilbake: Slik svarer Higson om importplassen

Denne uken er Sander Husebø og Thomas Higson tilbake i Stavanger etter låneoppholdet i Lørenskog. Det tok slutt da landslagspausen startet mandag. I Lørenskog har de spilt sammen med den landslagsuttatte Madla-karen Vegard Faret og Stavanger-mannen Noah Bergesen Aarthun.

Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson bekrefter til RA at duoen trener med Oilers igjen denne uken, og at framtiden ikke er avklart.

– Blir de sendt tilbake til Lørenskog?

– Det har vi ikke diskutert nærmere etter de kom tilbake. Situasjonen deres er lik som da de dro på utlån; de trenger spilletid. Enten blir det her, eller et annet sted, sier Higson til RA.

I løpet av låneoppholdet hos Lørenskog har vingen Husebø fått rundt ti minutter per kamp og scoret ett mål på seks kamper. For backen Thomas Higson har det derimot blitt opp mot 23 minutter per kamp og fire målpoeng. Det er mer enn backen har produsert i EHL for Oilers og Comet til sammen de to siste sesongene (32 kamper).

Thomas Higson er tilbake i Oilers sammen med Sander Husebø. (Kristoffer Knutsen)

Vi kan ikke ta hensyn til to uker i desember. Bruk av den siste importplassen er mer i et sesongperspektiv. — Pål Haukali Higson

Hør podkasten Pucksnakk med Tommy Kristiansen som gjest.

Oilers-skader

Fortsatt er Martin Gran, Christoffer Karlsen og Tommy Kristiansen på Oilers’ skadeliste. Det ser derimot lysere ut for de to førstnevnte.

– De begynner å bli friske, så det nærmer seg at de er tilbake, sier sportsdirektøren.

Begge har skader i overkroppen som har satt dem ute i lengre tid. Karlsen har vært ute siden fadesen mot Comet før landslagspausen i november, mens Gran gikk av med skade i bortekampen mot Ringerike Panthers 18. november.

Bildene viste at det var brudd i kragebeinet for Gran. Han kan, i likhet med Karlsen, rekke de to kampene Oilers har før det ringes inn til jul. Comet kommer til DNB Arena tirsdag, før Lørenskog er vertskap for siste kamp før jul 21. desember.

En som er ute de kampene er Tommy Kristiansen. I CHL-kampen mot Dynamo Pardubice i begynnelsen av september endte det med brudd i det ene skulderbladet for hardhausen fra Sarpsborg. Det var ferdig grodd slik han fikk være med Oilers igjen etter landslagspausen, men i den fjerde kampen ble det ny smell for 34-åringen på samme sted.

Kristiansen nærmer seg å være tilbake, men sportsdirektør Higson mener kampene før jul kommer for tidlig.

– Han er i hvert fall ute fram til nyttår, sier han om Kristiansens skadeomfang.

Christoffer Karlsen nærmer seg å være klar for spill igjen. (Kristoffer Knutsen)

LES OGSÅ: Faret i sjokk etter å ha blitt tatt ut på landslaget

Ny Oilers-import?

Oilers har en ledig plass på importkvoten, og kan når som helst bruke den. Det er likevel ingenting som tyder på at det kommer en julegave til Oilers-supporterne fra sportsdirektøren.

– Ikke med mindre det blir veldig langvarige skader, eller noe spesielt skjer. Vi kan ikke ta hensyn til to uker i desember. Bruk av den siste importplassen er mer i et sesongperspektiv, sier Higson.

– Hvor er dere i prosessen med en ny import?

– Vi jobber ikke aktivt med å signere noen akkurat nå, sier Higson.

I slutten av november sa tidligere Oilers-spiller Rob Bordson til RA at han i utgangspunktet ikke spiller mer profesjonell ishockey, og er i gang med ny jobb i forsikringsbransjen. Etter det RA kjenner til skal det helle ikke være et ønske fra klubben om å prøve å lokke ham tilbake til isen for nok en siste dans i DNB Arena.

Det gjør at den siste importplassen ser langt mer åpen ut enn i fjor.

LES OGSÅ: Oilers-eierens landslagsplan gjennomført

LES OGSÅ: Kaunismäkis 20-årsjubileum i Oilers med gull, utvikling og røvere