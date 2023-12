Oilers-eierens landslagsplaner er gjennomført

I august smalt det som en bombe i norsk ishockey da det ble klart at underskuddet i forbundet var så stort at de så seg nødt å legge ned all landslagsaktivitet ut året. Unntakene var det da pågående kvinne-VM og romjulens U20-VM, der Norge deltar på øverste nivå for første gang på ti år.

Halvannen måned senere garanterte Tore Christiansen for at de nødvendige pengene skulle komme inn, og da med en forutsetning. Alle de norske landslagene skulle få samling i løpet av høsten.

– Det er viktig for meg at vi ikke gjør forskjell på gutter og jenter, og de ulike aldersgruppene, sier Christiansen til RA.

Landslaget er et flaggskip for norsk ishockey, og noe vi alle støtter opp om. — Tore Christiansen

Tore Christiansen: – Flaggskip

Nå er de i havn med finansieringen av landslagsaksjonen. Alle toppklubbene har vært med på spleiselaget gjennom Elitehockey. Noen sponsorer har kommet inn, og til slutt dekket Tore Christiansen-eide SFF på Lura opp det resterende beløpet gjennom å kjøpe reklameplassen på Norges drakter i U20-VM.

– Dette ble en god løsning. Jeg er fornøyd med at alle klubbene er med og bidrar. Landslaget er et flaggskip for norsk ishockey, og noe vi alle støtter opp om, sier Christiansen.

Reklameplassen på U20-drakten er ikke for en hvilken som helst juniorturnering. Den internasjonale rørbedriften SFF med hovedkontor på Lura får vist fram logoen i et VM som internasjonalt står utrolig sterkt.

André Bjelland Strandborg (til venstre med A på drakten), og Jonas Slettebø Haughom (til høyre av spillerne på isen) spilte for U20-landslaget i 2021. (Danmarks Ishockey Union)

24 fra Stavanger-hockeyen

Det har seg slik at U20-VM, eller JVM som det ofte kalles, er en turnering der NHL-klubbene både sender full speiderstab og frigir sine yngste talenter for å delta. Til senior-VM i ishockey, som spilles hvert år, er det ingen NHL-klubber som frigir spillere fra sluttspillet for å delta. Kun noen av klubbene som allerede er slått ut tillater at enkelte spillere kan være med i VM.

OL med NHL-deltakelse, og NHL-styrte World Cup of Hockey som uregelmessig har vært arrangert, rangeres derfor alene over U20-VM.

Sist Norge spilte U20-VM endte det med nedrykk. Det var Oilers-trener Anders Gjøse som førte det norske landslaget opp til øverste nivå i fjor da de vant VM-gull på nivå to. Det skjedde i Askers storstue Varner Arena.

Til de ulike landslagene er totalt 24 spillere tilknyttet Stavanger Oilers og topphockeytilbudet tatt ut for de ulike norske landslagene. Det er samlinger fra U16 og opp til senior for begge kjønn.