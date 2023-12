Tidligere Oilers-spiller forlater SHL-klubb

Det bekrefter klubben på egne nettsider.

Johannesen kom til Rögle før inneværende sesong og har slitt med begrenset spilletid i laget som styres av den tidligere Frisk Asker-duoen Cam og Chris Abbott.

RA vet at Oilers har døren åpen for Stavanger-spillere som har suksess i utlandet, men etter det RA kjenner til skal det ikke være aktuelt for 26-åringen å returnere til klubben på nåværende tidspunkt.

Før Johannesen signerte for Rögle tilbrakte han to sesonger i HockeyAllsvenskan for Västervik og Mora. Han har utenom Oilers tidligere spilt for tyske Düsseldorfer EG og de svenske klubbene Frölunda Indians, Oskarshamn (utlån), Leksand (utlån) og Hanhals (utlån).

Backen fra Stavanger har spilt seks VM for Norge og deltatt i ett OL.

