– Skulle ønske jeg kunne gjøre dette hver kveld

Stavanger — Cliff Watson hadde kun én scoring i EHL etter overgangen fra nordamerikansk hockey foran denne sesongen, men backen hadde åpenbart spart på kruttet til en verdig anledning. De to målene hans var det som sørget for at Oilers reiste seg etter tapet mot Frisk sist.

– Dette var gøy! Spesielt å få gjøre noe slikt foran egne fans, sier Watson til RA etter kampen.

Selv om Dan Kissel fikk pirket inn 4-2, med noen tideler igjen på kampuret, var det Watson som ble den store helten. Spesielt scoringen fra distanse med mindre enn tre minutter igjen fikk taket til å lette i DNB Arena.

– Jeg fikk også god hjelp av lagkameratene på målene. Uten dem hadde det ikke skjedd. Tristin Langan la en fin pasning på 1-0, mens Greg Mauldin gjorde en fantastisk jobb med å forstyrre på 3-2, sier Watson.

Lite effektive

Selv om Oilers avgjorde kampen til slutt var det likevel ikke slik at folk sto på setene i begeistring over prestasjonen. Trener Anders Gjøse er samtidig uenig når RA antyder at dette ikke var mer enn det måtte være.

– Hadde vi scoret på en av de store sjansene våre i første og andre periode hadde du kanskje sagt noe annet. Jeg er fornøyd med mye av spillet vi viste fram. Vi hadde mye puck og stanset Stjernen fra å komme til veldig mye. Så fikk de selvsagt noen overganger. Dette laget har også noen spillere som har ligget helt i poengtoppen i den norske ligaen, sier Oilers-treneren.

Dette var gøy! Spesielt å få gjøre noe slikt foran egne fans. — Cliff Watson

Han har også definitivt et poeng i å peke på at sjansene kom. En av de som burde scoret var Nick Dineen. Veteranen misset to store sjanser på ti sekunder. Noe senere bommet han på åpent mål. Fra én meter!

Cliff Watson mente også at Oilers så OK ut.

– Vi fikk en god start og trykket på. Så burde vi scoret flere mål.

Ludvig Hoff i nevekamp mot Stjernen. (Carina Johansen/NTB)

Gjøse peker også på ineffektiviteten som minuset. Det er for øvrig ikke første gang denne sesongen at det er et tema rundt Oilers.

Det litt spesielle var at Oilers ikke produserte mye i tredje periode – bortsett fra et stangskudd fra Kristian Østby. Med åtte minutter igjen av perioden sto det kun 3–1 i skudd. Men Oilers fant en måte å vinne på.

– At vi klarte det tror jeg handler om at vi holdt oss til planen og måten vi skal spille på. Vi snakket om å beholde selvtilliten, sier Watson.

En av faktorene til ineffektiviteten til de regjerende mesterne handler definitivt om skader.

– Vi har noen av poenggarantistene våre ute samtidig og slikt preger selvsagt alle lag. Skader er en del av dette. Det spiller alltid inn. Det er samtidig en mulighet for andre til å steppe opp for å levere, sier Watson.

– Så problemet er løst om du fortsetter med å score to i hver kamp?

– Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre dette hver kveld, gliser backen.

LES OGSÅ: Johannes Johannessen har skiftet klubb

Ny potensiell skade

Anders Gjøse var også fornøyd med et par andre ting etter kampen.

– Tre av fire mål fra backer tar vi med oss. Så fortsatte vi også med å levere i overtall.

Stjernens Filip Gunnarsson, Stavanger Oilers Ludvig Hoff og Ludvig Jardeskog under Ishockeykampen mellom Stavanger Oilers og Stjernen i DNB Arena. (Carina Johansen/NTB)

Samtidig som Oilers kunne glede seg over en viktig trepoenger fikk de muligens en ny skadebekymring. Veteranen Greg Mauldin havnet rett i vantet på tampen og måtte gi seg før full tid.

– Øvre del av overkroppen. Vi får se hvor alvorlig det er, men behøver ikke flere skader nå, erkjenner Oilers-treneren.

LES OGSÅ: Slik var Oilers-Stjernen

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Oilers-Stjernen 4–2 (1-1,1-1, 2-0)

DNB Arena, 3622 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–0 (3.40) Cliff Watson (Langan), 1–1 (8.01) Austin Cangelosi (straffeslag).

2. periode: 2–1 (27.28) Andreas Klavestad (Kissel), 2–2 (39.09) Cangelosi (Piccinich, Marthinsen).

3. periode: 3–2 (57.31) Watson (Hoff, Strandborg), 4–2 (59.59) Dan Kissel (Trettenes, Ulriksen)

Skudd: 33–17

Utvisninger: Oilers 2x2 min. Stjernen 3x2 min.

Dommere: Roy Stian Hansen og Owe Lüthcke

---