Null Oilers-spillere til U20-VM: – Kunne hatt en rolle

Dermed blir U20-VM spilt uten en eneste Oilers-spiller. Det nærmeste alibiet for Stavanger-hockeyen er Linköping-keeper Sebastian Hagen Aarsund, som riktignok er fra Stavanger.

Også i fjor da Oilers-trener Anders Gjøse var U20-landslagssjef ble VM spilt uten Oilers-spillere.

I landslagspausen i november var både backen Thomas Higson og løperen Oliver Calik med på samlingen. Begge har naturligvis vært en del av vurderingen fram til avgjørelsen ble tatt, men endte opp med å ikke få plass i U20-landslagssjef Christer Nylunds (tidligere Oilers U20-trener) tropp som møter Tyskland og Latvia før jul og VM-start 26. desember.

– Jeg vet både Thomas Higson og Oliver Calik har vært i miksen. Jeg tror begge fint kunne vært med, men tilbakemeldingene går på at de velger å gå for yngre spillere i de mer perifere rollene, sier Oilers-trener Anders Gjøse til RA.

Treneren vet hva han snakker om ettersom han selv har tatt ut mange landslagstroppen for ulike U-landslag.

Ingen her vil være bekjent av null Stavanger-spillere på U18- og U20-landslagene. — Anders Gjøse

To Oilers-spillere var aktuelle

Både Higson og Calik er født i 2004, som er den eldste årgangen som er tilgjengelig for mesterskapet.

Calik har etter forrige landslagssamling spilt seks kamper, der tre av dem har vært med under fem minutter på isen. To av dem var med over ti minutter (12.11 mot Sparta og 12.59 mot Lørenskog). Higson har på sin side vært utlånt til Lørenskog de siste ukene, og var innom Stavanger i en drøy måned mellom låneoppholdene i Lørenskog og Comet. Også han hadde begrenset med istid i Oilers.

I Lørenskog har han derimot fått mer spilletid og poengfangsten har vært god med fire poeng på like mange kamper.

Backen Thomas Higson var aktuell for U20-VM, men fikk ikke plass i troppen. (Kristoffer Knutsen)

Det blir ikke U20-VM for Oliver Calik. (Kristoffer Knutsen)

– Kunne dere gjort noe annerledes, Gjøse?

– Helt klart med istid og synlighet. Nummer én er laget, og det er det som kommer først. Vi har brukt utlån, og de har spilt bra både der og hos oss. Jeg tror helt klart de kunne hatt en rolle, sier treneren.

– Angrer du på noen valg?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes begge to i sum har vist seg nok. De har vært i god nok posisjon til å vise seg fram på samling, sier Gjøse.

Sist Norge spilte på toppnivå for U20 var to fra Oilers (Anders Tangen Henriksen og Henrik Medhus) med, selv om kun Tangen Henriksen fikk spille. Flere av spillerne fra 2013-14-utgaven av U20-landslaget har endt opp i Oilers.

Gjøse vil at de nå skal se på hvorfor det ikke er noen med, og hva de kan gjøre for å skape enda flere. Han opplyser at prosesser er i gang.

– Ingen her vil være bekjent av null Stavanger-spillere på U18- og U20-landslagene, sier han.

– Hvordan skal dere skape U-landslagsspillere?

– Vi trenger bruer mellom de ulike lagene. Det er komplekst, sier Gjøse.

– Tar tid

Han peker på at arbeidet gjøres nedover i systemet med å skape spillere, og at det der har skjedd en strategisk endring. Fra slagordet «flest mulig, lengst mulig» er det nå lagt til «best mulig» i Stavanger-hockeyen.

– Vi må hjelpe spillere å bli selvskrevne på landslagene, sier Gjøse – og slår det åpenbare fast:

– Utvikling tar tid.

Det har de siste årene vært omtrent 40 spillere fra Stavanger innom ulike landslag. På jentesiden har landslagene tidvis vært Stavanger-dominerte, mens det på guttesiden som regel har vært flere spillere fra byen innom. Til alle landslagssamlingene i desember er 24 spillere tilknyttet Stavanger Oilers og topphockeytilbudet plukket ut til landslagene fra U16 til senior for begge kjønn.





VM-TROPPEN

Keepere: Martin Lundberg (Mora), Markus Røhnebæk Stensrud (Storhamar) og Sebastian Hagen Aarsund (Linköping).

Backer: Daniel Gloppen (Lørenskog), Gabriel Koch (Vålerenga), Ludvig Lafton (Frisk Asker), Tobias Bjercke Larsen (Färjestad), Christopher Lie (Malmö), Mathias Papuga (Ringerike / Storhamar), Stian Solberg (Vålerenga) og Emil Kvernmo Wasenden (Frisk Asker).

Løpere: Alieu Bah (Brynäs), Oskar Bakkevig (Malmö), Michael Brandsegg-Nygård (Mora), Patrik Dalen (Mora), Mathias Dehli (Lørenskog), Casper Haugen Evensen (Victoria Royals), Felix Granath (Frölunda), Martin Johnsen (Storhamar), Johannes Løkkeberg (West Kelowna Warriors), Kasper Magnussen (Bemidji State), Mats Bakke Olsen (Malmö), Noah Steen (Mora), Christian Torrissen (Vålerenga), Petter Vesterheim (Mora) og Sander Wold (Gatineau Olympiques)

