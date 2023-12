Oilers tapte foran sponsorene: – Skuffende

Med 250 sponsorer på tribunen i Askers storstue Varner Arena var det ikke en verre bortekamp Oilers kunne tapt denne sesongen. 4–1 gjenspeiler ikke kampen helt ettersom de to siste målene til Frisk Asker kom i åpent bur da Oilers desperat jaktet utligning. Det var likevel ikke mange unnskyldninger å spore i Oilers-leiren.

Bursdagsbarnet Anders Gjøse måtte klare seg uten flere nøkkelspillere. Tommy Kristiansen, Christoffer Karlsen og Martin Gran er ute med skader, mens Mathias Trettenes har blitt syk i løpet av uken. Det førte til at alle løperne med juniorkontrakt var med, i tillegg til 17-åringen Didrik Baanerud som debuterte.

– Med fasit i hånd savnet vi flere strenger å spille på. Jeg synes ikke det er noen unnskyldning. Vi bør ha nok kvalitet i det mannskapet vi har til å skape mer. Det er skuffende, og jeg synes det er for mange som ikke spiller opp mot potensialet sitt, sier Gjøse til RA.

Oilers tapte dueller

Oilers gikk ut og tok kontroll på kampen i første periode. Det ble ikke scoret noen mål, men de dominerte skuddstatistikken med 1–11.

– Det var en veldig grei periode. Etter å ikke ha spilt på én uke synes jeg vi kontrollerte den bra, sier treneren.

Deretter ble tempoet dratt ned, og Gjøse mener de ble for komfortable med det som skjedde.

– Det var fortsatt helt ok, men jeg synes ikke vi hadde nok kvalitet med pucken. Vi fikk ikke nok flyt til å skape målsjanser, og tapte for mange puckdueller, sier han.

Frisk sikret den første, og deretter andre, scoringen for kampen. Det gjorde at Oilers-center Tristin Langan fikk tent håp da han reduserte til 2–1 med litt over ni minutter igjen av kampen.

Oilers-treneren: – Surt

I løpet av de to siste minuttene ble keeper Jens Hoekstra tatt ut av målet, og Frisk takket for det med å øke fra 2–1 til 4–1.

– Hva var bakgrunnen for at dere startet med Jens Hoekstra framfor Henrik Holm?

– Jens har ikke spilt seg ut. Jeg synes det er viktig å holde gang i to keepere. Holm fikk noen smeller forrige kamp, og det er nok så nøyaktig én måned siden Jens spilte sist. Det var bakgrunnen. Jens holdt til to mål likevel, så defensivt var det nok til å vinne. Vi var for dårlige med pucken, sier Gjøse.

Treneren lar det skinne gjennom at han ville hatt med seg poeng hjem fra Asker.

– Den kjennes surt at vi tapte. Vi var for dårlige med puck, synes jeg, sier han.

Tapet førte ikke til endringer i hierarkiet på tabellen. Storhamar leder fortsatt EHL med like mange poeng som serietoer Vålerenga (57 poeng). Ti poeng bak, og med én hengekamp, ligger Oilers. Bak dem er Sparta på 36 poeng.

---

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Frisk Asker – Stavanger Oilers 4–1 (0-0, 1-0, 3-1)

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1–0 (34.38) Fredrik Bjørndal (Magnus Geheb, Alexander Bonsaksen).

3. periode: 2–0 (48.37) Thomas Valkvæ Olsen (Viktor Hertzberg, Bonsaksen), 2–1 (50.44) Tristin Langan (Andreas Klavestad), 3–1 (58.24) Hampus Gustafsson (Geheb), 4–1 (59) Olsen (Hertzberg, Bonsaksen).

Utvisninger: Frisk Asker 2 x 2 min., Stavanger Oilers 3 x 2 min.

---