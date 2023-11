Kulturministeren vil se flere gjøre som Oilers

Kulturministeren er i Stavanger i forbindelse med åpningen av håndball-VM, og fikk i den anledning lagt inn et besøk hos ishockeyklubben som eier og driver DNB Arena, som i disse dager er håndballhall.

Derfor ble hun tatt inn i damegarderoben der Oilers viste fram hva de har fått til. Suksesshistorien på Tjensvoll er naturligvis sportslig, men de brukte tiden med statsråden på å framheve resten av suksessen.

– Nå skal vi snakke om det pressen er dårligst på å skrive om. Det vi skal snakke om er samfunnsoppdraget vårt, sier Oilers-eier Tore Christiansen.

I tillegg til A-laget står rekruttering og jentehockey høyt på agendaen hos klubben, samt inkludering og samfunnsansvar.

Tore Christiansen fortalte historien om Stavanger Oilers til kulturministeren. (Kristoffer Knutsen)

Krav fra ministeren

Oilers overtok kvinnelaget til Stavanger Hockey og implementerte i egen organisasjon for to år siden. Tre millioner i investering på egen A-lagsgarderobe til kvinnelaget er brukt siden den gang, og det applauderer kulturministeren.

Det ble også snakket om bamsebonanza, sykehuslosjen, miljø, rusrehabilitering, alternativ rekruttering og det ukrainske ishockeylaget Oilers har adoptert etter krigen i Ukraina brøt ut i 2022.

Kulturministeren var rask med å gjenkjenne bamsebonanza som et kult konsept, og er tydelig på at det skal stilles krav til idretten. En av mulighetene til det kommer gjennom tildelingsbrevet til Norges idrettsforbund.

Det utarbeides i disse dager.

Lubna Jaffery møtte Oilers-kaptein Christina Furseth og herrespiller Tommy Kristiansen sammen med stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap). (Kristoffer Knutsen)

Kulturminister Lubna Jaffery besøkte DNB Arena torsdag. (Kristoffer Knutsen)

– Hvor tøffe krav vil du stille?

– Jeg er opptatt av at idretten skal styre seg selv. Hvis jeg ikke ser at de blir bedre på inkludering, får flere barn inn og øker antall parautøver i toppidretten er det ting jeg er nødt å stille krav til, sier Jaffery.

Hun mener også at samfunnsansvaret er utrolig viktig å ta en del av for idretten.

– Det å gi tilbake er å bygge opp. Det viser Oilers, og betyr veldig mye.

Idrettsminister?

Oilers-eier Tore Christiansen er opptatt av at det må stilles krav til toppidretten, og én av måtene å gjøre det på er med å ha egen idrettsminister i Norge. Det er også et forslag han forteller at flere i idretten stiller seg bak.

Christiansen tok opp teamet med kulturministeren, men fikk en klar beskjed tilbake. Det er tydelig at Jaffery ikke er enig i at Norge mangler en idrettsminister.

– Dette landet har en idrettsminister, og det er meg. Ingen skal være i tvil om at jeg er idrettsminister. Vi bruker 3,5 milliarder på idrett, nå også over statsbudsjettet der vi nylig bevilget 100 millioner til idretten, sier Jaffery.

Idretten er ett av flere områder hun har ansvar for i regjeringen.

– Jeg blir ofte kritisert for å bruke for mye tid på idrett, og det er en del av porteføljen min. I utlandet blir jeg ofte kalt sportsminister. Det gjør meg ingenting, sier hun.

– Kommer du til å bruke det aktivt?

– Jeg blir kalt det av mange, sier Jaffery.