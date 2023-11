20 år i Oilers med gull, utvikling og røvere

November 2003: Juha Kaunismäki sitter i den finske byen Vantaa i Helsinki-regionen. Der spiller han for laget Kiekko-Vantaa i Mestis (finsk nivå to). Det er farmerlaget til Jokerit, favorittklubben fra barndommen til den Helsinki-fødte ishockeybacken. Det tikker inn en SMS fra en kompis av ham, Topi Lehtonen:

«Kommer du til Stavanger? Topi»

«Ja, jeg kommer i morgen. Juha»

November 2023: Det er 20 år siden tekstmeldingene. Kaunismäki forteller RA at det ikke var et seriøst svar han sendte til kameraten. Det var likevel en helt annen historie som utspilte seg. Lehtonen snakket med treneren hans, som noen dager senere spurte om ikke bare Kaunismäki skulle ta seg en tur til Norge.

Den nysgjerrige finnen dro til Stavanger. Selv om det var et nytt land var ikke miljøet og språkbarrieren vanskelig.

Trener Matti Riekkinen var finsk. Det samme var eier Hartti Kristola. Og ni av spillerne.

Siden den gang har det gått 20 år, og klubben har knapt rukket å bli så gammel før Kaunismäki feirer så mange år i klubben. Først som spiller, deretter juniorsjef. Etter fem år i rollen som ansvarlig for klubbens junioravdeling gikk han tilbake til A-laget, men da som assistenttrener. I vår avsluttet han det eventyret med dobbeltgull, og gikk tilbake til rollen som juniorsjef etter fem år i trenerteamet på A-laget.

Nysgjerrigheten ligger bak det meste som har skjedd i 44-åringens utrolige karriere. Han er reflektert og spørrende til omgivelsene.

Det første møtet med Stavanger husker han klart. Keeper Joni Hallikainen, eller Bona som han fortsatt kalles blant finnene, hentet den ferske lagkameraten på flyplassen. Det var en helt vanlig dag i november for siddiser, men det gjorde inntrykk på Kaunismäki.

– Det var dritvær. I Finland var det snø og vinter. Jeg trodde jo Norge var et vinterland, men det var så varmt, sier han.

Miljøet som ventet ham i hallen var noe helt annet enn det han var vant til i Jokerit-systemet. Orden, struktur og disiplin er helt sentralt i finsk idrett. I Stavanger var ting annerledes.

– Jeg synes det var avslappende her.

– Har du fortsatt mye med finnene fra den tiden å gjøre?

– Vi er gode venner med (Petteri) Lotila-familien. De bor jo fortsatt her. Av de andre møter jeg Topi Lehtonen hver sommer på en hytte. Vi drar dit for å spille golf. Da vi møtte Ilves i CHL møtte jeg Tomi Suoniemi, også møter jeg Bona (Hallikainen) av og til, sier Kaunismäki.

Det er også flere av de norske spillerne fra de første årene han har et vennskap med 20 år senere.

– Det er alltid kjekt å se Tommy (Edlund), Arne (Valseth), Pål (Gulbrandsen) og (Svein Magnus) Melgaard. Det er kule venner jeg synes det er kult å snakke og mingle med, sier han.

Juha Kaunismäki har opplevd mye som Oilers-spiller, og senere trener. (Erik Holsvik)

Tilbake – etter hvert med Bojana

Den første sesongen hans ble ekstrem. Oilers sendte TIK fra Trondheim ut av kvartfinalen i NM-sluttspillet, og hockeyfeberen i Stavanger var sinnssyk. Folk sov ute i soveposer for å få billetter til semifinalen, og selv om det ble full stans i semifinalen mot Storhamar er det et godt minne han sitter igjen med.

– Det var noe helt spesielt. Det var en magisk følelse i Siddishallen mot Storhamar, sier Kaunismäki.

Det ga bronse i debutsesongen, og usikkerheten om den kommende sesongen var stor. Etter en redningsaksjon ble Oilers værende videre som klubb og Kaunismäki skrev kontrakt med en Mestis-klubb. Det var bare at han hadde en klausul.

– Jeg fikk inn i avtalen at jeg kunne gå før 1. juni hvis det kom tilbud fra utlandet eller SM-liiga (øverste nivå i Finland). Telefonen fra Stavanger kom bare noen dager før fristen jeg hadde, sier han.

Han hadde også funnet leilighet i Helsinki sammen med sin nåværende kone, Bojana. Hun jobbet som ingeniør, og de bestemte seg at han skulle reise alene først. Det var ikke et enkelt valg for den da relativt unge backen.

Nå er de for lengst en etablert barnefamilie i Stavanger.

– Hun er fra Bosnia, og har ikke en relasjon til Finland bortsett fra noe familie som bor der. Jeg har et hjem i Finland, men vi måtte finne en plass der vi begge trives godt. Vi har jobb her, og har egentlig ikke hatt lyst å dra tilbake. Når man får barn kommer man inn i det norske systemet med barnehage, skole, venner og foreldre, sier familiefaren.

Det er mye som nå binder dem til byen. Han scoret målet som sendte Oilers til sin første NM-finale, og i 2008 ble Kaunismäki selv norsk statsborger. Det førte til VM i Halifax, og to år senere spilte han OL i Vancouver.

Fram til da hadde han en jobb som anleggsgartner i et lokalt firma. Der var også Anders Gjøse, Bona og tidligere materialforvalter Øyvind Løvik. Å spille for Oilers var ikke godt nok betalt til at det var mulig å være fulltidsutøver for backen, og derfor var det nødvendig med noe for å spe på inntekten.

– Jeg stortrivdes med å klippe plenen. Jeg jobbet der helt til 2008. Litt på vinteren også. Tok litt hekker på vinteren. Det var en herlig tid, sier Kaunismäki – og forteller raskt historien om hvordan de finske spillerne tok med seg biler fra Finland for å tjene penger på å ha dem i Norge i ett år før de tok dem tilbake for å selge dem med god fortjeneste.

Juha Kaunismäki (t.v.) sikret gull sammen med Todd Bjorkstrand og Lubos Pisar i 2022. (Kristoffer Knutsen)

Ovechkin på McDonalds

Røverhistoriene sitter løst hos 44-åringen. Mange opplevelser har det også blitt, som da han ble valgt ut til å spille OL for Norge i ishockeyens Mekka – Canada.

Vancouver-OL er et sterkt minne for Kaunismäki, som spøker om at han som sjuendeback hadde den beste utsikten til mesterskapet.

Alle stjernene var plutselig rundt ham, som for eksempel superstjernen Alex Ovechkin.

– Jeg husker han kom inn på McDonalds i deltakerlandsbyen etter en kamp. Da spiste han fire Big Mac-menyer. Det var helt ellevilt.

Det å suge inn alt av inntrykk er kanskje det største med å være olympier. Kaunismäki fikk noe tid til å spille Playstation og bli kjent med blant andre Ruben Smith (senere lagkamerat i Oilers) og snowboarderen Fredrik Austbø fra Stavanger.

– Jeg og Ruben reiste for å se Fredrik live. Det var veldig kult å se de andre idrettene. Helt unikt, sier Oilers-legenden.

Ishockey på den internasjonale arenaen ga ham også et nært med barndomshelten Teemu Selanne. NHL-legenden Selanne kom også bort til ham for en prat etter de hadde møttes på en ambassadørtilstelning i etterkant av Kaunismäkis første kamp mot hjemlandet Finland.

– Han var veldig jordnær, selv om han er en superstjerne, sier Kaunismäki – og legger til:

– Det ble veldig mye oppmerksomhet i VM det året. I Finland var det mye på grunn av at en finsk spiller spilte mot dem.

Nå leder Juha Kaunismäki Oilers' junioravdeling. (Kristoffer Knutsen)

Gull og lederskap

Da han var tilbake i Oilers etter Vancouver-OL var det fortsatt mye ugjort i Siddishallen. To måneder senere avsluttet han sesongen med å være den første utenfor Østlandet til å løfte kongepokalen i ishockey. Oilers første NM-gull var et faktum, og det etter at Juha Kaunismäki hadde scoret karrierens fineste mål – uten at det ble tellende.

I finale fire av seks den sesongen sendte Kaunismäki pucken i mål i Siddishallen på overtid. Hele hallen så den pucken inne, unntatt dommerne. Det var også før video var lov å bruke i norsk ishockey.

– Det var årets første for meg. Jeg var helt sjokkert da det ikke ble mål. Det kan ikke være sant, tenkte jeg. Etter hvert, som kaptein, måtte jeg ta ansvar som leder. Petter (Thoresen) var plutselig på isen, og Bojana satte seg i bilen og kjørte hjem. Hun fikk nok og klarte ikke mer. Jeg skjønte at det var ingen andre valg enn å spille videre for å vinne. Vi brukte det som energi i garderoben. Da vi overlevde det sjokket var det ingen sjanse for at Vålerenga skulle vinne. Snorre (Hallem) scoret, og han var den beste krigeren vi hadde, sier Kaunismäki.

I 2011 ble det finaletap mot Sparta, året etter vant de byttå mot Lørenskog.

Da 2013-finalene ble avgjort var Kaunismäki nok en gang på isen. Det var overtid, og Snorre Hallem var på isen. Kaunismäki pinsjet opp langs vantet. Tore Vikingstad fikk pucken, og sendte den inn mot mål. Der var Hallem. Som alltid. Oilers vant NM-gull, og det var punktum for Kaunismäkis spillerkarriere.

– Jeg hadde tilbud om toårskontrakt, men ønsket å utfordre meg med noe nytt. Jeg var nysgjerrig, og ville enten satse som spiller i utlandet eller bli trener, sier han.

Juha Kaunismäki spilte den første sesongen i DNB Arena før han la opp. (Rogalands Avis)

– Veldig dedikert

Da startet karrieren utenfor, som til nå har gitt suksess både med to NM-gull som trener og flere profesjonelle spillere ut av Oilers’ juniorakademi. Én av dem, Rudolfs Balcers, fikk flere sesonger i NHL. Det er også spillere i SHL, DEL og andre toppligaer med skolering fra juniorakademiet i klubben.

Kaunismäkis tidligere lagkamerat Tommy Edlund er ikke i tvil om hva 44-åringen har tilført gjennom de 20 første årene i Oilers.

– Han kom inn med profesjonalitet og var veldig dedikert. Før treninger var han ute og varmet opp, og han tok ansvar. Utadvendt, men ydmyk, sier Edlund – og legger til:

– Han spilte på det han var god på. Som spiller var han en skikkelig forsvarsminister, som var det vi trengte på den tiden. Vi spilte litt annerledes, og det smittet over på oss andre.

Oilers-keeper Henrik Holm er også full av lovord om den tidligere lagkameraten og treneren.

– Jeg kom inn som unggutt da han var kaptein, og han tok vare på meg. Juha var en bauta på isen, og var alltid der da vi måtte vinne. Som trener fylte han ut teamet med Todd (Bjorkstrand, hovedtrener) på en god måte, sier Holm.