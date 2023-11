Defensiv bedring for Oilers

Da Oilers avsluttet forrige uke med bortekamp mot Storhamar var det uten flere nøkkelspillere. Kampen var også punktum for en tøff uke der Vålerenga og Sparta var motstandere tidligere i uken. Trener Gjøse er godt fornøyd med at de får litt pusterom fram til lørdagens bortekamp mot Frisk Asker, ettersom det ikke er torsdagskamp for Oilers denne uken.

I DNB Arena er det tre lag med gulv over isen. Der skal det spilles håndball-VM, så Oilers har flyttet treningene over til Siddishallen. Der har flere av de skadde spillerne fra forrige uke meldt seg til tjeneste igjen.

Backene Kristian Østby og Simon Bourque er med igjen. De er etter alt å dømme klare til lørdagens kamp.

Det er derimot ikke Martin Gran og Christoffer Karlsen. Mens Gran er ute i lengre tid er det sannsynligvis kortere tid til Karlsen er tilbake på isen.

– Det blir forhåpentligvis etter landslagsoppholdet i desember, sier Anders Gjøse til RA.

Anders Gjøse får flere spillere tilbake mot Frisk Asker. (Kristoffer Knutsen)

Karlsen kan dermed bli klar til hjemmekampen mot Comet 19. desember.

For Tommy Kristiansen er det mer usikkert. Sarpingen fikk seg en smell i torsdagens kamp mot Sparta, og der venter fortsatt Oilers på svar om hvor lenge han blir ute.

Mot Frisk Asker ligger det dermed an til noen endringer i backkorpset.

– Offensivt blir det samme gjengen som på Hamar med Oliver Calik, Amandus Klungtveit og Iver Wick Karlsen på laget, sier Gjøse.

På treningene er det enda flere unggutter med som følge av fraværene.

– Det gir en god mulighet for dem til å vise seg fram, sier Oilers-treneren.