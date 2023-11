Dette svarer gullhelten om potensiell Oilers-retur

Amerikaneren Rob Bordson (35) er derfor et naturlig navn å snakke med. De to siste sesongene har han blitt hentet til Stavanger i god tid etter serieåpningen, og endt opp med å feire gull noen måneder senere.

Etter Oilers vant kongepokalen, eller byttå som det kalles i Stavanger, i april ble Bordson og familien værende i byen noen uker ekstra. Sammen med sin kone fikk de sitt andre barn i vår, og han la aldri skjul på at Stavanger ble som et andre hjem for familien – spesielt etter at hans andre barn fikk byen som fødested.

Han skrev ikke ny kontrakt med Oilers, og deretter har mye skjedd i livet til centeren som nesten aldri tapte dueller på isen.

– Jeg har fått meg en vanlig jobb, og bruker egentlig tiden min på den og familien, sier Bordson til RA.

Måten de behandler oss spillere og familiene våre på er helt unik. — Rob Bordson

Forsikringer etter Oilers

Gjennom sommeren har 35-åringen avlagt eksamen slik han har lisens til å selge forsikringer i USA. Familien har flyttet til Nord-Dakota, rett over grensen fra Duluth i Minnesota der han er oppvokst. Der ventet en jobb i forsikringsfirmaet som svigerfaren eier.

Nå har Oilers skadeutfordringer, samtidig som det er én ledig plass på importkvoten. Det er nemlig kun lov å ha seks utenlandske spillere med seg til kamper i EHL (Elitehockeyligaen), og Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson har kun fem i stallen som teller på kvoten per nå.

– Vil du returnere til Oilers om Higson ringer?

– Det er et veldig komplisert svar på det, men i utgangspunktet tenker jeg nei. Samtidig er Oilers den eneste klubben jeg vil spille for, og hvis ting klaffer kommer jeg til å måtte ta et tøft valg – om det i det hele tatt skulle bli aktuelt, sier Bordson.

Oilers-gullene

Han har holdt seg i form med trening og skøyting i Nord-Dakota. 35-åringen forteller at han i utgangspunktet har lagt opp, men om det skal bli en retur til isen er Oilers det eneste alternativet for ham.

– Måten de behandler oss spillere og familiene våre på er helt unik. Alle i og rundt klubben er så vennlige, sier Bordson – og går rett over til det sportslige:

– Jeg vil også vinne. Det er alltid mulig i Oilers. De gullene jeg var med på er blant de største opplevelsene jeg har hatt. Det er noe helt spesielt, og jeg vil alltid ha et sterkt bånd til klubben.

PS: I helgen ble tidligere Oilers-spiller Markus Søberg fristilt av den franske klubben Grenoble. Etter det RA kjenner til skal han ikke være aktuell for en retur til Oilers nå.





---

FAKTA

Navn: Rob Bordson

Født: 9. juni 1988 (35 år)

Sted: Duluth, Minnesota, USA

Posisjon: Center

Høyde: 188 cm

Vekt: 91 kg

Tidligere Oilers-spiller som i utgangspunktet har lagt opp.

---